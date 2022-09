Raccolta differenziata, nel 2021 in Puglia oltre 206mila tonnellate di carta e cartone raccolte: "Trend in crescita costante"

Un 2021 in crescita per la Puglia per la raccolta differenziata di carta e cartone. A confermarlo è il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica: come riportato dall'Agenzia Ansa, sono oltre 206mila le tonnellate di materiali cellulosici raccolti lo scorso anno, con un incremento che sfiora le 6.000 tonnellate rispetto al 2020 (+3%).

"La Puglia continua ad essere una garanzia per la raccolta differenziata e per il rispetto dell'ambiente partecipando pienamente alla crescita di tutto il Mezzogiorno - commenta Carlo Montalbetti, Dg di Comieco -. Ci sono però margini per incrementare i già buoni risultati raggiunti: ogni pugliese, infatti, ha differenziato 52,5 kg di carta e cartone durante il 2021, dato ancora distante dalla media nazionale (60,8 kg/ab-anno). Altrettanto migliorabile il livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti che supera di poco l'11%, nonostante casi di eccellenza come Bari e Lecce che si attestano sopra il 14%, in linea con i dati del Nord Italia". In Puglia nel 2021 Comieco ha gestito direttamente 156.685 tonnellate di carta e cartone, pari al 76% della raccolta totale. Ai 243 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 13 milioni di euro.