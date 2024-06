Dipendenti di Policlinico e Giovanni XXIII in stato di agitazione: "Serve soluzione per la carenza di personale"

Oggi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 'Policlinico - Giovanni XXIII', si è tenuta un’assemblea dei lavoratori, convocata unitariamente dalle sigle sindacali Cgil Fp, Uil Flp e Nursind. L’assemblea ha evidenziato con forza diverse criticità urgenti che richiedono interventi immediati da parte della Direzione Generale. Al termine della riunione è stato proclamato lo stato di agitazione.

"Le principali richieste dei lavoratori - si legge in una nota congiunta dei sindacati - rigurdano provvedimenti per la carenza di personale: i lavoratori chiedono dettagli sulle azioni intraprese per risolvere la grave carenza di personale in tutte le Unità Operative, al fine di garantire la fruizione delle ferie estive senza l’obbligo di affrontare doppi turni pericolosi e stressanti. Qualità delle cure e sicurezza dei pazienti: è essenziale che vengano adottate misure per mantenere alta la qualità delle cure e assicurare la sicurezza dei pazienti, che sono a rischio a causa della riduzione del personale operativo durante i mesi estivi. Demansionamento: si sollecitano provvedimenti chiari per evitare il deprecabile fenomeno del demansionamento dovuto alla carenza di personale di supporto. Pronta disponibilità: i lavoratori richiedono misure concrete per evitare l’abuso della pronta disponibilità, che sta diventando insostenibile".

Altre richieste avanzate dai lavoratori riguardano il rinnovo dell’accordo sulla mensa e la definizione delle procedure per il pagamento dei buoni pasto relativi al periodo da marzo 2020 ad agosto 2022, il parcheggio interno per i dipendenti, la discussione dei Fondi 2024, la revisione del Piano triennale del fabbisogno e il mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Le sigle sindacali hanno invitato la Direzione Generale a prendere atto delle suddette richieste e a predisporre un ordine del giorno adeguato per l’incontro di Delegazione Trattante previsto del 25 giugno.

Al termine dell’assemblea una delegazione dei lavoratori e le rappresentanze sindacali sono state ricevute dal Direttore Generale, Antonio Sanguedolce, che ha accolto le rivendicazioni, confermando di rettificare l’Odg del 25 giugno, integrando quanto emerso nella seduta assembleare.