Diritto alle ferie – Anche la Corte d’Appello di Bari da ragione ad un lavoratore e alla Cisl Fp Bari confermando gli esiti del primo grado di giudizio e rigettando in toto il ricorso presentato dal Ministero della Difesa.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Con sentenza n.149 del 23 gennaio 2023, il giudice della sez. Lavoro del Tribunale di Bari accolse il ricorso promosso da un dipendente civile del Comando Militare Esercito Puglia di Bari con il patrocinio della Cisl Fp Bari e sancì il diritto del lavoratore a godere delle ferie maturate e non godute relative all’anno 2020 per le quali non era stato posto nelle condizioni di poterne fruire nel periodo di riporto fissato dal CCNL – Funzioni Centrali. Le ferie annuali sono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo per il Datore di lavoro il quale è tenuto a provare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite. Nel caso impugnato, il Datore di lavoro (il Comandante del C.M.E. Puglia) comunicava al lavoratore la perdita del diritto a fruire le ferie residue relative all’anno 2020 in quanto non fruite nel periodo di riporto contrattualmente previsto trascurando l’osservanza agli obblighi, a proprio carico, di concedere le ferie retribuite e a informare il lavoratore del rischio di poterle perdere. Il Ministero della Difesa, impugnava la sentenza ritenendola viziata e infondata. La Corte di Appello di Bari con Sentenza n. 2255/2023 pubbl. il 03/01/2024 RG n. 171/2023, rigetta il ricorso del Ministero , conferma i contenuti di merito espressi nel giudizio di primo grado e quindi il diritto del lavoratore di godere dei giorni di ferie non godute nel 2020, e condanna il Ministero anche stavolta al pagamento delle spese di giudizio. Una doppia condanna i cui costi, dichiara Francesco Capodiferro, segr.gen. regg. della Cisl Fp barese, difficilmente (diciamo mai!) ricadranno su i responsabili che, con un po’ di buon senso, avrebbero potuto anche evitare, ma come al solito, a pagare sono i cittadini. Purtroppo nel Ministero della Difesa spesso lo status militaresco prevarica il diritto civilistico, continua Capodiferro, con le conseguenze negative che tale contrasto culturale provoca nella gestione del personale civile dipendente, non certamente all’altezza di un paese civile. La Cisl Fp di Bari, che ha patrocinato i ricorsi a tutela del lavoratore, si ritiene molto soddisfatta dell’esito della vicenda, conclude il segretario Cisl, ma molto delusa dal comportamento dei vertici militari per la ostinatezza e la superficialità che dimostrano ogni qualvolta possono evitare sul nascere un contenzioso e invece preferiscono arroccarsi dietro la lucentezza delle loro stellette!