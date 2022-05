Torna la prestigiosa cerimonia per il riconoscimento dell’onorificenza dedicato ai “Maestri del commercio di Terra di Bari e provincia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ in programma domenica 29 maggio a partire dalle 10 nella Sala dell’Hotel Parco dei Principi a Bari-Palese, l’edizione 2022 del prestigioso premio “Maestri del commercio”, organizzato dalla 50 & Più Associazione aderente a Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento dell’Associazione per l’impegno e il ruolo dimostrato dagli Operatori del Terziario verso la società che 50 & Più consegna da oltre 40 anni. I premiati di quest’anno saranno 80, suddivisi come sempre in 3 diverse categorie: Aquila d’argento, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 25 anni di attività; Aquila d’oro, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 40 anni di attività; Aquila di diamante, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 50 anni di attività. Dalle ore 9:30 ci sarà l’accoglienza degli ospiti alla manifestazione che inizierà alle 10 con i saluti del Presidente 50Πù Bari Giovanni Carofiglio e del Presidente Confcommercio Bari Alessandro Ambrosi. Seguiranno gli interventi del sindaco di Bari Antonio Decaro e del Segretario Generale 50Πù Gabriele Sampaolo e il saluto del Governatore della Puglia Michele Emiliano Quest’anno saranno consegnate 9 Aquile d’argento, 56 Aquile d’oro e 18 per la categoria Aquile di diamante. La cerimonia sarà presentata da Patrizia Camassa giornalista e Teresa Bottalico segretaria regionale di 50Πù Puglia La manifestazione che 50πù Confcommercio Bari ha istituito, ha infatti lo scopo di dare un riconoscimento ai propri associati che hanno svolto una dignitosa e lunga attività lavorativa, spesso storica e di tradizione familiare e, che hanno contribuito alla produttività ,al decoro ed in molti casi al prestigio delle Città offrendo un prezioso e qualificato servizio a tutta la cittadinanza.