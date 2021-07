“Dopo un anno di pandemia”, quale modello sociosanitario nelle Province di Bari e Bat ?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ad un anno e 4 mesi circa dall’irrompere della pandemia da COVID 19 nello scenario sanitario ed economico sociale del Paese, pare quanto mai opportuno fare il punto sugli aspetti più rilevanti della gestione dell’impatto che questa emergenza ha determinato sui sistemi di Sanità e Welfare territoriale. In questa fase è necessario svolgere una valutazione dell’attuazione delle misure che da una parte il Governo e il Parlamento, e dall’altra la Regione Puglia e le ASL di Bari e BAT - per quanto ci riguarda come cittadini di questi territori, hanno varato nel corso dell’anno 2020 e una attenzione sulle prospettive che ci attendono per quest’anno e per gli anni seguenti. Con il confronto organizzato dalla FNP CISL di Bari a Villa De Grecis (Via delle Murge,63), giovedì 8 luglio alle ore 9.30, si vuole promuovere una comune riflessione su cosa ha funzionato e quali sono state le diverse criticità; soprattutto si vuole stimolare un dibattito per riprogettare e riprogrammare un nuovo modello Sociosanitario, che punti a concrete proposte per rendere esigibile il diritto alle cure da parte dei cittadini, salvaguardando quanti tra loro versano in condizioni di fragilità sociale ed economica, a partire dalla popolazione anziana che è quella che ha pagato e continua purtroppo a pagare il prezzo più alto di questa pandemia. La tavola rotonda è, quindi, l’occasione che la Federazione dei Pensionati CISL di Bari/BAT, con la CISL dii Puglia, la Federazione Regionale dei Pensionati della CISL, la CISL Funzione Pubblica di Bari, con le CISL di Bari e Foggia, hanno voluto organizzare per riflettere insieme, con gli attori istituzionali di Regione, ASL Bari e ASL BAT, rispetto agli scenari che questa pandemia ha indotto nei sistemi locali di protezione sanitaria e sociale; a come si vuole riformare l’attuale modello socio sanitario territoriale e quale sviluppo infrastrutturale della rete dei servizi sanitari, a partire da quelli dedicati alla medicina territoriale di prossimità, alla prevenzione e alla protezione sociale, senza trascurare le reti ospedaliere, può essere possibile attraverso investimenti mirati sostenuti e pianificati da un utilizzo “sensato” e da un crono programma vincolante delle risorse che saranno rese disponibili dal PNRR, superando gli atavici ritardi che hanno caratterizzato in questi anni l’impiego dei fondi comunitari, con la conseguenza di aver perso occasioni strategiche per l’ammodernamento del sistema socio sanitario locale. Ormai è, infatti, assodato di come il COVID 19 abbia mostrato la necessità di ridisegnare in mo-do generativo Sanità e Welfare. Con la riflessioni di Giovedì la FNP CISL vuole proporre e con-frontarsi, alla luce di alcuni apprendimenti derivanti dalla pandemia, su quali sono a suo giudi-zio le questioni centrali per realizzare nel tempo che verrà “il modello socio sanitario che non c’è”. Si tratta di rilanciare alcuni caratteri che già per esempio aveva in sé il nostro sistema socio sa-nitario, quale l’universalità dell’accesso alle cure, che le politiche di austerity di questi decenni e il modello imperante di politiche di economia sanitaria degli ultimi anni , orientate al solo vincolo del pareggio di bilancio e non alla qualità delle cure, hanno di fatto stravolto. Di tutto questo parleranno nel corso della tavola rotonda, introdotta da Roberto Muzi Responsabile FNP CISL Bari, e moderata Enzo lezzi responsabile FNP CISL Bari: Mauro Vizzino Presidente Commissione Sanità e Welfare regione Puglia; Vito Montanaro Direttore Dipartimento Politiche della Salute regione Puglia; Filippo Turi Segretario Generale CISL FNP Puglia, Antonio Sanguedolce Direttore Generale ASL Bari; Giuseppe Boccuzzi Segretario Generale CISL Bari; Alessandro Delle Donne Direttore Generale ASL BAT; Carla Costantino Segretario Generale CISL Foggia, Franco Capodiferro Segretario Generale CISL Funzione Pubblica Bari. Conclude Antonio Castellucci Segretario generale CISL Puglia. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale you tube Cisl Bari https://bit.ly/3dDTmMt; e sulla pagina FB https://www.facebook.com/cisl.baribat