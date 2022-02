Boom di nuove imprese edili, l'allarme dei costruttori: "Aziende non qualificate sul mercato mettono a rischio il settore"

"L’ingresso nel mercato di imprese non qualificate sta mettendo a rischio la ripresa sana del settore anche nel nostro territorio, con riflessi negativi sulla sicurezza sul lavoro e sul costo dei materiali". A dichiararlo il presidente di Ance Bari e BAT Beppe Fragasso al termine degli incontri che l’associazione dei costruttori baresi ha avuto coi prefetti di Bari Antonia Bellomo e della BAT Maurizio Valiante insieme ai rappresentanti di Confcooperative Bari Bat e Legacoop Puglia.

"Abbiamo segnalato ai prefetti che negli ultimi sei mesi del 2021 – aggiunge Fragasso - sono nate nel nostro territorio oltre 350 imprese edili, molte delle quali provenienti da settori non appartenenti a quello delle costruzioni e con ogni probabilità non adeguatamente qualificate; tali imprese generano concorrenza sleale in un mercato già in grave difficoltà per la carenza di materiali e manodopera. Il rischio concreto è la realizzazione di lavori non a regola d’arte e la scarsa attenzione al tema della sicurezza sul lavoro. Dietro queste imprese, peraltro, potrebbero celarsi anche soggetti con intenti illeciti se non, addirittura, legati alla criminalità organizzata. È da tempo che Ance richiede al Governo di introdurre delle norme per la qualificazione delle imprese che lavorano nell’edilizia privata, anche a tutela delle aziende regolari, cosa che abbiamo ricordato ai prefetti".

Sul fronte dei cantieri pubblici è stato evidenziato il rischio che, a causa del caro materiali, si concretizzi uno "scenario paradossale", proprio adesso che iniziano ad arrivare le risorse del PNRR: le gare per le opere pubbliche con basi d’asta inadeguate - hanno evidenziato i rappresentanti dei costruttori - o andranno deserte o saranno aggiudicate a imprese sane che faranno fatica a portare a compimento le opere oppure, peggio, saranno appannaggio di imprese interessate a investire denaro di dubbia provenienza.

Affrontato anche il tema dei numerosi cambi in corsa delle regole riguardanti i bonus, col Governo che nel recente decreto ‘Sostegni ter’ ha limitato la possibilità della cessione multipla del credito d’imposta per ridurre il rischio frodi. "È indispensabile – conclude Fragasso - che il Governo quanto prima introduca un correttivo a quella previsione: non si può pensare di combattere le frodi, cosa buona e giusta, penalizzando imprese sane e migliaia di cittadini interessati a riqualificare in chiave energetica e antisismica le proprie abitazioni".