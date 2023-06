L'edilizia pugliese 'debutta' in Sudafrica: otto imprese del territorio in vetrina alla fiera specializzata di Johannesburg

Un mercato in grande fermento, che può rappresentare un'opportunità altrettanto importante per il settore pugliese dell'edilizia e dei materiali da costruzione. Grazie all'iniziativa della Regione Puglia con Puglia Sviluppo otto imprese del territorio sono pronte a volare in Sudafrica per partecipare a The Big 5 Construct Southern Africa, in programma nel Gallagher Convention Center di Johannesburg, dal 27 al 29 giugno 2023.

The Big 5 Construct Southern Africa rappresenta la principale manifestazione fieristica per l’edilizia e i materiali da costruzione della parte meridionale del continente africano. Raccoglie i professionisti e gli operatori del settore dell’intera regione e offre opportunità uniche per l’industria delle costruzioni nel suo complesso: affari e contatti con i principali fornitori ma anche conoscenza di tutte le novità di prodotto e di processo grazie alla presenza dei migliori esperti. Accanto alla parte fieristica, infatti, l’evento offre ben 30 workshop formativi gratuiti. Alla manifestazione sono attesi oltre 8.500 visitatori professionali e più di 200 espositori provenienti da oltre 40 Paesi. Diversi i comparti di riferimento: interni e finiture di edifici, impianti meccanici, elettrici e idraulici, calcestruzzo, materiali e strumenti per l’edilizia ma anche attrezzature, macchinari e veicoli; e soprattutto grande attenzione alla costruzione ecologica e intelligente.

“Abbiamo scelto di partecipare a questa fiera – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci – perché il settore delle costruzioni in Sudafrica è in grandissimo fermento. Dopo il calo dovuto alla crisi sanitaria, l’edilizia ha ripreso a crescere in modo molto sostenuto: del 9,1% nel 2022, mentre tra il 2023 e il 2025 si prevede un aumento medio annuo del 3,1%, supportato da investimenti governativi di enorme entità per la realizzazione di grandi infrastrutture. Il nostro obiettivo è valorizzare l’immagine del settore pugliese dei materiali e dei macchinari per le costruzioni e anche creare nuove collaborazioni con gli operatori internazionali presenti alla manifestazione, mostrando le soluzioni più innovative del made in Puglia”. “Il Sudafrica è un mercato molto interessante per la nostra regione con margini di sviluppo ancora ampi e densi di opportunità che intendiamo sfruttare”, ha sottolineato l’assessore. “Siamo ottimisti perché il valore totale dell’export pugliese del settore dei materiali da costruzione ha registrato un incremento del 12,4% nel 2022 rispetto al 2021 mentre sul fronte delle relazioni commerciali con il Sudafrica, alla crescita complessiva del 2021 (+8,4%), si aggiunge un aumento ancora più sostenuto nel primo trimestre del 2023: +10,9%.”.

Le imprese della delegazione saranno ospitate nello stand regionale con una postazione personalizzata e potranno partecipare all’ampio programma di seminari gratuiti per conoscere innovazioni, nuove tendenze e sviluppi normativi.

Inoltre, è previsto lo Stakeholders Engagement Forum 2023, un evento organizzato dal Big 5 Construct Southern Africa in collaborazione con Nafbi, la federazione dell’industria delle costruzioni, per discutere delle strategie per lo sviluppo del settore delle costruzioni nell’Africa meridionale. Queste le imprese della delegazione regionale: Canaletto Smart (Altamura – Ba); Isoteck (Acquaviva delle Fonti – Ba); Gruppo Stamplast (Francavilla Fontana – Br); Romagno Marmi (Mola di Bari – Ba); Officine D'Amico (Cisternino – Br); Ceramica Incontro (Corato – Ba); Indeco (Bari); Officine Polieri (Bari).