Boom di imprese edili nel Barese, riflettori puntati su legalità e sicurezza: vertice in Prefettura a Bari

'Tavoli tecnici' periodici da convocare in Prefettura, in un percorso condiviso tra forze dell'ordine, organi di controllo e associazioni di settore, per monitorare il settore edilizio e i cantieri "attraverso uno scambio informativo tra i diversi attori istituzionali". E' quanto è stato deciso ieri in Prefettura a Bari, nell'ambito di una riunione sul tema della sicurezza e della legalità nel settore dell'edilizia.

L'incontro è stato presieduto dalla prefetta Antonia Bellomo, con la partecipazione del procuratore di Bari Roberto Rossi, del questore e dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i comandanti del GICO, del NIL, il direttore generale del Comune di Bari, il presidente della Camera di Commercio, il direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Coordinatore Provinciale dello SPESAL- ASL Bari.

Sono state raccolte le istanze degli imprenditori del settore edile, per il tramite delle associazioni di categoria convenute, preoccupati per l’anomalo aumento di iscrizioni di nuove imprese edili a cui non corrisponde un adeguato incremento di lavoratori qualificati e di garanzie di sicurezza nei cantieri. A questo si unisce il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nei meccanismi di accesso ai benefici fiscali e/o al sistema degli appalti pubblici legati al PNRR.

Il Procuratore della Repubblica ha sostenuto con favore l’iniziativa dei tavoli tecnici offrendo disponibilità al confronto sui fattori di rischio attraverso i suddetti tavoli tematici per i profili d’interesse dell’attività giudiziaria, a garanzia di un equilibrato sviluppo del sistema economico.

Al termine dell’incontro è stato sottoscritto dal Prefetto e dal Presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, il “Protocollo d’Intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa sul territorio” che consente la fruizione di dati e informazioni dalla piattaforma informatica Regional Explorer al fine di intercettare anomalie che coinvolgono “set” di imprese o di persone nell’ambito del tessuto imprenditoriale. Il servizio sarà esteso gratuitamente alle Forze di Polizia.