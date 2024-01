La multinazionale della consulenza Bip a Bari, nella nuova sede il 'Talent Day' rivolto a laureandi e neolaureati

Dopo l'inaugurazione della nuova sede in via Venezia 13, nel cuore di Bari vecchia, la multinazionale Bip ha aperto oggi le porte dei suoi uffici per il Bip Talent Discovery Day, iniziativa rivolta a laureandi o neolaureati in materie ingegneristiche, economiche e Stem per entrare in contatto con il mondo della consulenza su tematiche di project management e digital innovation.

In mattinata, nella sede si è recato in visita anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, accolto dal presidente di Bip, Nino Lo Bianco. Bip è una multinazionale con quartiere generale a Milano, che fornisce consulenza e soluzioni tecnologiche, fondata nel 2003 e attiva in 13 Paesi, dove occupa in totale 5mila persone, che ha puntato sulla Puglia per creare un nuovo polo di innovazione digitale. Le sedi di Bari e Lecce avviate ufficialmente tra ieri e oggi, possono già contare su un team di 20 persone tra neoassunti e dipendenti Bip di origine pugliese che hanno deciso di ritornare in regione. Altri ancora seguiranno questo percorso: secondo i piani aziendali, nelle due sedi pugliesi, i professionisti da assumere saranno oltre 200 nei prossimi 18-24 mesi.

"Un altro grande gruppo di consulenza internazionale si insedia a Bari con la possibilità di occupare centinaia di giovani professionisti pugliesi e meridionali - ha commentato Emiliano - La sede di Bip è sulla muraglia di Bari, in uno dei punti più belli d'Italia. In questo modo, la Regione Puglia implementa la sua strategia “Il mare a sinistra” per trattenere quanti più giovani è possibile qui in Puglia. Vogliamo che viaggino e facciano esperienze in altri luoghi del mondo, ma pensiamo anche che le loro radici debbano stabilirsi in Puglia, e poi da qui volare verso il mondo intero". "Questa nuova azienda di consulenza – ha concluso Emiliano - è in grado di assistere aziende di tutto il mondo a partire dalla nostra regione. Lo farà con metodi innovativi: si occuperà di energia, di trasformazione, di cyber security e di tante altre grandi questioni che impegnano le aziende pugliesi e internazionali. La Puglia non molla, vuole tenere a casa i propri talenti, vuole crescere assieme a queste giovani generazioni".