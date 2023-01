Tra buona tavola e relax, gli agriturismi di Puglia fanno il pieno di presenze per il ponte dell'Epifania

Ponte dell'Epifania dai numeri positivi per gli agriturismi pugliesi. A tracciare una stima delle presenze nell'ultima festività natalizia è la Coldiretti, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra della Puglia, secondo cui "saranno circa 5mila gli ospiti a tavola" nelle 950 strutture sparse per la regione.

Ad attrarre pugliesi e turisti, complici il clima mite e le giornate soleggiate di questo inizio gennaio, non solo buona tavola e offerta enogastronomica di qualità, ma anche la prospettiva di trascorrere una giornata di pieno relax, sfruttando anche i servizi innovativi offerti dagli agriturismi pugliesi: equitazione, tiro con l'arco, trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness.

"La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è – continua Coldiretti regionale – la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è possibile riscoprire i sapori del passato veramente a chilometri zero tramandati da generazioni". E la Puglia - ricorda l'associazione - può contare su 329 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, 60 cibi e vini certificati DOP e IGP, a cui si aggiungono le 4 STG nazionali e le 2 bevande spiritose IG regionali, per un totale di 66 Indicazioni Geografiche, su 958 agriturismi "che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, oltre ai 1000 agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino".