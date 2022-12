'Artigiano in Fiera' a Rho, la Puglia protagonista dell'evento: "Le nostre specialità amate in tutto il mondo"

Fra i 2350 espositori giunti da ogni parte del mondo, cento artigiani provengono dalla Puglia. L'importante evento fieristico organizzato a Rho, in provincia di Milano, ha permesso di far conoscere la grande qualità del 'made in Puglia'. Fra gli espositori, grandi protagonisti gli artigiani provenienti dalla provincia di Bari.

“La presenza della Puglia in fiera - ha affermato Antonio Intiglietta, presidente di Artigiano in Fiera - è veramente importante. Più di cento artigiani. La presenza e il sostegno della Regione Puglia è essenziale per la loro crescita e il loro sviluppo. D'altro canto sono una delle realtà più vive e creative che viene ad Artigiano in fiera”.

Copyright 2022 Citynews