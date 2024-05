Uniba, nel Campus l'evento 'Orienteering Dome': le aziende incontrano studenti e laureati in cerca di lavoro

Dal 28 al 30 maggio, nel Campus di Bari, una grande cupola geodetica ospiterà l’evento 'Orienteering Dome-L’orientamento si fa casa' organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Nelle tre giornate si alterneranno diversi appuntamenti dedicati al mondo dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro: dall’orientamento attivo all’orientamento alle professioni.

Il 28 e il 29 maggio si svolgerà il Job Day Campus a cura dell’Agenzia per il Placement dell’UniBa, dove più di 60 aziende incontreranno studenti e laureati in cerca di occupazione. L’evento si pone l’obiettivo di coinvolgere studenti delle scuole superiori e studenti e laureati di UniBa interessati a conoscere le tante opportunità di lavoro a loro riservate. Si tratta di un momento importante che coinvolge tutte le componenti del nostro territorio famiglie-scuole- università -imprese per far conoscere le potenzialità legate allo studio e ai saperi collegati al mondo del lavoro.

Focus della terza giornata, il 30 maggio, sarà l’orientamento attivo e alle scelte, dove il mondo della Scuola e dell’Università si confronteranno sul tema per co-progettare nuovi interventi da realizzare. Seguirà la premiazione delle scuole partecipanti al progetto Orienteering 2023/2024 e un pomeriggio dedicato a tutta la comunità dell’UniBa, alla scoperta dei luoghi più caratteristici del campus universitario.