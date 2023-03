La bici come traino del turismo regionale, a Bari l'evento 'Puglia Bike Destination'

Le bellezze del panorama pugliese ammirate sulle due ruote, senza la frenetica spinta di un motore. La Regione ha scelto le vacanze in bici come uno dei prodotti turistici su cui puntare con decisione e, oggi e domani, nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, nel corso del 'Puglia Bike Destination' esperti nazionali ed operatori di settore pugliesi si stanno confrontando sulle dinamiche di crescita, nell’ambito dell’evento organizzato dalla Regione Puglia con l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Nella due giorni in Fiera saranno analizzati gli sviluppi del cicloturismo in Puglia, e la sua azione sinergica con la crescita dell'economia ecosostenibile. Nel corso dell'incontro introduttivo, Ines Pierucci, assessore al Turismo del Comune di Bari, Vito Antonio Antonacci, direttore Dipartimento Mobilità ed Elio Sannicandro, direttore generale Asset, hanno presentato in anteprima la Guida ai percorsi del bike, in italiano e inglese.