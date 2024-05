La rinascita dell'ex Palace affidata al brand Mövenpick: apertura prevista nel 2025

L'ex hotel Palace di Bari rinascerà sotto il brand Mövenpick. Il gruppo Accor, cui fa capo il marchio, sbarcherà infatti nel capoluogo pugliese grazie a un accordo di franchising con il Gruppo Greenblu (già partner del gruppo con il Mercure President Lecce e l’Mgallery Borgobianco di Polignano a Mare) che per vent'anni gestirà l'albergo.

Il progetto prevede la completa ristrutturazione e riqualificazione degli spazi interni ed esterni dell'hotel, curata da uno studio di interior design di Milano con la supervisione della direzione tecnica e design di Accor. L’apertura è prevista per il 2025 e la struttura sarà dotata di 180 stanze e suite, bistrot che offrirà cucina locale e internazionale e una Spa, che regaleranno ai propri ospiti esperienze indimenticabili, in perfetta sintonia con lo stile esclusivo del brand Mövenpick.

"Il nuovo progetto - si legge in una nota di Accor a proposito Mövenpick Bari - sottolinea i piani ambiziosi di crescita del brand che prevede di espandersi ulteriormente con altre 34 strutture in Europa e Nord Africa nei prossimi anni".

Nato nel 1948 dalla mente di Ueli Prager, "che sovverte il concetto di gastronomia con il primo ristorante a Zurigo, rendendo accessibili cibi e bevande di alta qualità a un vasto pubblico", Mövenpick è successivamente diventato un marchio alberghiero internazionale di alta gamma, con una crescita del network del 52% in soli 5 anni. "L'eredità culinaria e il design costituiscono il cuore pulsante delle esperienze offerte da Mövempick: il marchio utilizza il cibo come strumento per generare un impatto sociale positivo, mirando a migliorare sia la comunità che il pianeta e lo unisce alla contemporaneità di un design accattivante e distintivo".