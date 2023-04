Cala il sipario su Expolevante 2023, l'ultimo giorno tra gare di auto d’epoca e solidarietà con l’Unicef

Si chiude oggi la Fiera barese dedicata al tempo libero, allo sport e alla smart mobility: in mattinata si è svolto il Mini Gran premio Unicef per i piccoli dai quattro ai nove anni. La giornata ha visto anche la suggestiva esposizione di vetture storiche

L’ultima giornata di Expolevante 2023 si è aperta all’insegna della passione per le auto d’epoca e per gli amanti delle competizioni su quattro ruote con gli eventi organizzati da Asi - Automoto club storico italiano.

In mattinata si è svolto il Mini Gran premio Unicef dedicato ai bambini e alle bambine dai quattro ai nove anni, che hanno potuto percorrere un circuito appositamente creato per macchine a pedali, costruite artigianalmente in Italia. I piccoli piloti hanno gareggiato vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni ’50 che corsero il Gran Premio di Bari.

Contestualmente si è svolta su un circuito allestito per l’occasione una gara di regolarità che ha visto impegnate le vetture d’epoca nel percorrere un itinerario in un certo periodo di tempo.

Tra le particolarità più interessanti, ha effettuato un giro di prova del circuito una Spiaggina degli anni ’50 completamente convertita all’elettrico. A margine del campo di gara anche un’esposizione di auto d’epoca.