A Exprivia la gestione dei dati del satellite Earthcare dell'Esa: contratto da 9,3 milioni

La pugliese Exprivia, società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata il contratto ECOPS del valore di 9,3 milioni di euro per la gestione operativa del Core payload data ground segment (Core PDGS) del satellite EarthCARE dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

EarthCARE, la cui data di lancio è programmata proprio per oggi, 28 maggio 2024, rappresenta uno dei satelliti più avanzati della costellazione degli Earth Explorer dell'ESA e il suo contributo alla comprensione dei processi atmosferici e climatici sarà fondamentale per affrontare le sfide ambientali globali.

In qualità di capofila di un consorzio internazionale composto da altri partner europei - si legge in una nota - Exprivia avrà la responsabilità di gestire le operazioni, la manutenzione e le evoluzioni del sistema integrato che si occupa del processamento dei dati satellitari acquisiti dalla stazione di terra, per garantire che gli stessi siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato ad utilizzo della comunità scientifica di EarthCARE.

La missione EarthCARE, sviluppata oltre che con l’ESA anche in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), permetterà di rivoluzionare la nostra comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici. Equipaggiato con strumentazione di ultima generazione, il satellite EarthCARE acquisirà dati strategici sul comportamento delle nuvole, degli aerosol e delle radiazioni dell’atmosfera, fornendo così informazioni vitali per i modelli predittivi dei cambiamenti climatici, un lavoro importante nel promuovere la sostenibilità ambientale e la conservazione della Terra per le generazioni future.

“La gestione operativa del Core PDGS di EarthCARE dell'Agenzia Spaziale Europea è un’ulteriore conferma dell’impegno e della competenza di Exprivia nel settore dell'osservazione della Terra – dichiara Roberto Medri, Head of MIU Aerospace&Defence di Exprivia. Siamo entusiasti di contribuire in modo significativo alla missione EarthCARE, che rivoluzionerà la nostra comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici. Questo contratto riflette il riconoscimento della nostra capacità di gestire le operazioni più complesse nel campo dell'osservazione spaziale e siamo determinati a garantire che i dati raccolti da EarthCARE siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato. Siamo grati per l'opportunità di collaborare con l'ESA e i nostri partner internazionali in questo progetto cruciale per il futuro del nostro pianeta”.