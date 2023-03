La Feltrinelli di via Melo si trasforma: chiude la caffetteria, più spazio per i libri in lingua straniera

La Feltrinelli di via Melo a Bari si prepara a cambiare volto. Da fine aprile, la caffetteria del punto vendita chiuderà, per lasciare nuovo spazio al reparto International dedicato a titoli di letteratura in lingua originale. Una novità che vuol essere una risposta "alle passioni e agli stimoli di una città universitaria animata dalla presenza sempre più vivace di studenti stranieri".

Il personale attualmente impiegato nella caffetteria troverà nuova collocazione lavorativa nella rete del gruppo, mentre tra le novità annunciate c'è anche, a partire da metà aprile, l'avvio di un Book Club in lingua originale.

La nuova area rappresenterà "uno spazio dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire, o riscoprire, il piacere della letteratura in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca dove, anche attraverso un nuovo palinsesto di incontri e Book Club, voci di autori stranieri e nuove prospettive si intrecceranno per accompagnare i lettori in un viaggio oltre i nostri confini, tra grandi classici, bestseller e nuove proposte". Ad avviare il calendario di eventi in libreria saranno, il 19 aprile e il 17 maggio, gli appuntamenti costruiti insieme ai professori della My English School per leggere e approfondire insieme due libri in lingua originale di grande successo: “Normal People” di Sally Rooney e “My year of rest and relaxation” di Ottessa Moshfegh.

La libreria di via Melo rafforza la presenza della letteratura internazionale, che si integra con tutti gli altri titoli che definiscono l’offerta editoriale della libreria – che oggi conta 38.000 titoli – e che conduce per mano il lettore alla scoperta di tutte le sue passioni. A Bari, in particolare, le letture più amate interessano fumetti e manga, che hanno avuto dal 2019 ad oggi un incremento del 700%, e i titoli in lingua straniera, specie inglese e tedesco, con un incremento, rispettivamente, del 105% e del 72%.