Fenimprese Bari: innovare è la parola d'ordine per competere

Di Transizione Digitale ed opportunità per le imprese, Finanziamenti promossi dalla Regione Puglia, Innovazione industriale, Smart Energy, Finanza agevolata e soluzioni innovative per l'accesso al credito e Opportunità del PNRR si è parlato a Bari nel corso di un incontro “Innovare per Competere – Risorse per le PMI Pugliesi, organizzato da FENIMPRESE Bari, UPSYSTEMS e Studio DE SARIO & PARTNERS, al quale sono intervenuti il Presidente FENIMPRESE Bari PAOLO SCICUTELLA, COSIMO TOSTO Senior Advisor Yourdigital ®, CEO Upsystems S.p.A. , GIANNA ELISA BERLINGERIO Direttora Dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia, l’industriale PAOLO BEVILACQUA, l’Ing. EMANUELE LOVECE NOVAENERGY, MICHELE DESARIO “Banche Fintech e Fondi per Finanziare PMI” e MASSIMO FAVIA Presidente RETE IRIDIUM PNRR, CEO CSAD S.r.l. Nel corso della mattinata è stata posta grande attenzione ai metodi innovativi ed efficaci per avviare in azienda processi condivisi orientati all’innovazione; verifica di interessi e problematiche specifiche di alcune aziende sulle quali poter lavorare in una seconda mirata fase di approfondimento ed è stato fornito un quadro di informazioni e strumenti per l'accesso a opportunità e misure concrete a beneficio delle PMI pugliesi. "Il tessuto imprenditoriale della regione Puglia - ha spiegato Gianna Elisa Berlingerio Direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia - è vasto e molto ricco. Piccole e medie imprese, ma anche micro imprese ed idee di impresa sono alla base dell'economia pugliese, e sempre più ci si spinge verso obiettivi di sostenibilità, sana competitività e produttività. Grazie anche ai bandi regionali, con la nuova programmazione 21-27 la regione Puglia continua a sostenere l'imprenditorialità pugliese. Perché lavorare in Puglia si può ed è bello!" “Per la prima volta cittadini, imprese, enti locali e attività commerciali – ha spiegato Emanuele Lovece -hanno l’opportunità di condividere l’energia prodotta anche con il cittadino o impresa che non ha la possibilità di installare un impianto, risparmiando sin da subito sulla bolletta. In un mercato in cui l’energia muove ed alimenta tutto la possibilità di condividerla tra soggetti diversi e auto consumarla istantaneamente, proietta il mondo in uno scenario di sostenibilità ed indipendenza energetica fondamentale per lo sviluppo di una civiltà ecosostenibile ed a impatto energetico pari a zero. In questo le comunità energetiche daranno un fortissimo contributo.” “Le piccole e medie imprese (PMI) – aggiunge Michele Desario “Banche Fintech e Fondi per Finanziare PMI”- costituiscono la spina dorsale dell’economia in molti paesi, rappresentando la maggioranza delle imprese e creando un grande numero di posti di lavoro. Tuttavia, le PMI spesso affrontano sfide nel reperire finanziamenti per espandersi o migliorare la loro attività. Fortunatamente, il Fintech sta dando loro nuove opportunità di accesso ai finanziamenti e di gestione delle loro finanze. L’accesso al credito è spesso un problema per le PMI, che possono avere difficoltà a soddisfare i requisiti delle banche tradizionali, e che devono prepararsi per iniziare ad affrontare il cambiamento ed innovare per crescere. Il SUD cresce se le aziende investono in innovazione” Cosimo Tosto, imprenditore – Senior Advisor Yourdigital e CEO di UPSYSTEMS S.p.A., ha approfondito – con casi pratici – la necessità che le PMI che costituiscono l’80 per cento delle imprese italiane, escano dalla loro “confort zone”. “È necessario uscire dalla confort- zone – ha affermato Tosto – e mettere in discussione tutti i nostri piani aziendali. Le nostre aziende vanno ripensate come organizzazioni costituite non più da un gruppo di persone che sanno tutto ma da un gruppo di persone che desiderano imparare tutto. Per fare questo è importante che si ponga debita attenzione al capitale umano che è probabilmente l’asset più prezioso del quale un Paese come il nostro possa disporre. Sono le persone le vere protagoniste delle due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica. Per PMI si intendono quelle imprese individuali o organizzate in forma societaria di micro e piccole dimensioni aventi: - Meno di 250 dipendenti - Un fatturato annuo inferiore a 50.000.000 di euro. Secondo il Centro studi di FENIMPRESE, le PMI rappresentano circa il 99% del totale delle imprese operanti sul Territorio Nazionale generando oltre il 70% del fatturato del nostro Paese ed impiegando l’81% dei lavoratori e di qui si evince che le PMI in Italia sono l’ossatura del sistema produttivo Italiano. “Un ruolo importante - conclude il Presidente FENIMPRESE Bari Paolo Scicutella - le imprese lo hanno rappresentato anche durante le crisi: pandemiche e finanziarie, ed è per questo che le PMI godono sempre più di una maggiore attenzione e vi è un certo fermento nei confronti delle PMI innovative poiché sono l’espressione della innovazione del Paese. Con l’evolversi delle Imprese, di fatto, evolve di pari passo il Sistema Italia e gli incentivi in tal senso sono mirati. FENIMPRESE Bari, negli ultimi tempi si è dotata, attraverso un accordo quadro con Upsystems e Studio De Sario & Partners di uno sportello dedicato alla crescita delle Imprese nel segno dell’Innovazione: Innovando si rende il Territorio più attrattivo e competitivo” Nell’ambito del seminario il dott. Massimo Favia, Presidente della Rete di Imprese IRIDIUM, ha affrontato il tema del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) in relazione alle imprese e al territorio. La sua presentazione ha evidenziato le sfide e le opportunità legate a questo importante strumento di finanziamento pubblico, che rappresenta una spada a doppio taglio per le imprese italiane. Favia ha iniziato il suo intervento esprimendo alcune preoccupazioni in merito alla tempistica e alle competenze necessarie per affrontare le richieste del PNRR. Ha sottolineato che, sebbene il piano offra un potenziale di sviluppo significativo, sarà necessario affrontare sfide come la comprensione delle dinamiche di finanziamento e l'acquisizione di competenze specifiche. Inoltre, il Relatore ha evidenziato l'inevitabile stress che questo processo potrebbe causare alla pubblica amministrazione, spesso non pronta ad affrontare una tale mole di atti amministrativi. Tuttavia, Massimo Favia ha voluto concentrarsi sull'incredibile opportunità che il PNRR rappresenta per le imprese e il territorio. Ha sottolineato che, per cogliere appieno questa opportunità, è fondamentale prepararsi in anticipo. L'aspetto chiave del successo, secondo Favia, è la pianificazione e la tempestiva risposta agli avvisi che verranno pubblicati. La Rete di Imprese IRIDIUM, consapevole dell'importanza di una preparazione adeguata, ha costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare. Questo gruppo è composto da esperti in diverse aree di competenza, in grado di individuare i reali bisogni delle imprese e consigliare le tecnologie e le strategie più adatte per migliorare e potenziare la loro competitività. La creazione di questo gruppo di lavoro rappresenta una mossa strategica da parte della Rete di Imprese IRIDIUM per supportare le imprese clienti nel percorso di adattamento e sviluppo richiesto dal PNRR. Il seminario ha fornito agli imprenditori e ai professionisti presenti una panoramica chiara delle sfide e delle opportunità legate al PNRR. Ora spetta alle imprese prepararsi adeguatamente e cogliere questa incredibile occasione per rafforzare la loro competitività e contribuire alla ripresa economica del Paese. Studi recenti dimostrano che le imprese capaci di generare percorsi innovativi che coinvolgono profondamente e sistematicamente i loro prodotti, processi e servizi, in qualunque settore merceologico esse operino, aumentano le probabilità di crescita e consolidamento dei loro mercati. Al contrario, le aziende che non generano innovazione sono destinate ad impoverirsi, perché comunque immerse in un sistema sempre più intensamente globalizzato dall’economia che si muove con ritmi accelerati. Innovare non è un’opportunità tra le altre, ma una condizione di sopravvivenza. Quello che stiamo vivendo è un cambiamento epocale in cui le imprese devono imparare a convivere in contesti turbolenti e imprevedibili, non privi però di opportunità. La capacità di un’azienda di generare innovazione è funzione diretta della cultura aziendale che deve essere rivolta a favorire e premiare i percorsi innovativi. È necessario quindi far crescere la cultura aziendale dell’innovazione in tutti i settori vitali dell’azienda, dai prodotti, ai servizi commerciali e di assistenza, dai processi produttivi ai sistemi organizzativi e gestionali, finanziari e dell’accesso al credito