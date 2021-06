FenImprese Bari. Scicutella: “Lavoro di cittadinanza per piccole e medie imprese per superare la crisi”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Attenendoci strettamente alle cifre il reddito di cittadinanza ha fallito completamente uno degli obiettivi per cui era stato introdotto: sostenere i lavoratori in temporanea difficoltà per favorirne il rientro nel mondo del lavoro. Su questo secondo fronte i darti sono impietosi perché il macchinoso sistema dei navigatori e dei centri per l’impiego è riuscito ha fornire circa 220mila offerte a fronte di 1,23 milioni di beneficiari del reddito. Più di un milione di beneficiari, quindi, non ha avuto l’occasione di misurarsi con una nuova opportunità lavorativa”. A dichiararlo il presidente provinciale di Femimprese Bari Paolo Scicutella. “Accade quindi – prosegue Scicutella – che mentre gli insufficienti e tardivi ristori continuano ad essere rimandati lasciando il mondo delle imprese, soprattutto quelle medio piccole, in condizioni complicate, si continui a ragionare in termini di sussidio invece che di rilancio. La misura ha fallito completamente la sua missione di rilancio occupazionale. Avremmo bisogno del lavoro di cittadinanza, di creare condizioni generali in cui sia davvero possibile riprendere a lavorare in ossequio ai principi costituzionali e, soprattutto, in condizioni di sicurezza”. “Il completo disinteresse per le imprese in difficoltà sta mietendo quotidianamente vittime aggravando una condizione economica già molto compromessa che, a causa del covid-19, oggi si va complicando ulteriormente. Il “lavoro di cittadinanza” è la vera opportunità per il lavoro autonomo, gli artigiani, i piccoli imprenditori – conclude Scicutella – che rischiano di dover chiudere e, strozzati dalle questioni economiche, di finire in pasto al mercato del lavoro privo di garanzie e di dignità”.