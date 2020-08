Ferragosto al centro commerciale? Tra saracinesche abbassate e aperture straordinarie, la 'mappa' di Bari e provincia

Centri commerciali e ipermercati quasi tutti chiusi in città, mentre in provincia alcuni parchi commerciali hanno optato per l'apertura straordinaria nel giorno di Ferragosto. Come ormai da qualche anno, non mancano infatti i parchi commerciali pronti a tenere aperti i propri negozi in occasione della giornata festiva del 15.

A Bari città, secondo quanto risulta al momento, a restare aperto nel giorno di Ferragosto sarà Ikea, mentre hanno annunciato la chiusura Bari Max, Mongolfiera Santa Caterina, Mongolfiera Japigia e Mongolfiera Bari Pasteur. Chiuso anche il centro commerciale Bari Blu Triggiano.

Più aperture straordinarie invece in provincia: in particolare, hanno optato per l'apertura il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, il Puglia Oulet Village sempre a Molfetta e il

Parco commerciale Casamassima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche quest'anno, le aperture di centri commerciali e negozi a Ferragosto sono finite al centro delle critiche da parte dei sindacati, con la Filcams Cgil Puglia, in particolare, che è tornata a stigmatizzare la scelta di alcuni centri commerciali, invitando i clienti a trascorrere la giornata di Ferragosto altrove.