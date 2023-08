Crociere e collegamenti con Grecia e Albania: oltre 13600 passeggeri attesi nel porto di Bari a Ferragosto

Circa 6500 crocieristi, tra arrivi, transiti e partenze, nel solo weekend appena trascorso. E una giornata di Ferragosto per la quale, tra crociere e traghetti, i volumi di traffico si preannunciano altrettanto consistenti. Nel cuore delle vacanze agostane, il porto di Bari si conferma snodo cruciale per i flussi turistici.

Nel fine settimana che si è appena concluso, con l'arrivo delle navi da crociera Msc Opera e Lirica, sono stati complessivamente 1900 i passeggeri sbarcati, altrettanti quelli in imbarco, 2700 quelli in transito. Negli stessi giorni del 12 e 13 agosto, sono stati complessivamente più di 18mila i passeggeri in imbarco sui traghetti per Grecia e Albania (che sembrano così confermarsi tra le mete preferite da molti turisti italiani, in questa estate segnata dal dibattito sul caro prezzi).

Per la giornata di domani, 15 agosto, per quanto riguarda i collegamenti con Albania, Grecia e Croazia, sono circa 3800 le partenze previste (e altrettanti gli arrivi). Sul fronte delle crociere, invece, sono 1100 i passeggeri in arrivo e in partenza attesi, e circa 3800 transiti.

I dati di Msc per i porti pugliesi

Secondo quanto rende noto Msc Crociere, "saranno oltre 23.000 i passeggeri che si imbarcheranno dai porti di Bari e Brindisi per una crociera nel Mediterraneo". A fare tappa nella regione, come durante tutto il periodo estivo, saranno 4 navi della Compagnia – la MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia e MSC Splendida - che nel periodo centrale di agosto effettueranno un totale di 7 scali. Oltre a visitare le città di approdo, numerosi saranno, evidenzia ancora la compagnia, i viaggiatori in escursione: tra le mete più 'gettonate', per il Barese, Alberobello e le Grotte di Castellana.