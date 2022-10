Fra le bancarelle, con i nipotini, nel mercato di Porto Vecchio: Monopoli celebra la 'Festa dei Nonni'

I più saggi ed esperti della famiglia festeggiati, in compagnia dei loro nipotini, nel mercato di Porto Vecchio a Monopoli. Le bancarelle organizzate dalla Fondazione 'Campagna Amica' e da Coldiretti Puglia hanno occupato dalle 10 di stamattina lo spazio previsto nella cittadina della provincia di Bari per celebrare i nonni nella giornata dedicata ai custodi delle tradizioni familiari. Nel mercato sarà possibile assaggiare e gustare il cibo ed i prodotti della locale natura. "La festa dei nonni - spiega Coldiretti - è stata istituita in Italia nel 2005 e riguarda nel nostro paese circa 12 milioni di persone"

La presenza di nonni in Puglia è in crescita: secondo i dati forniti da Coldiretti, infatti, nella regione il numero di anziani cresce più che nel resto d’Italia, con 891mila residenti maggiori di 64 anni. I grandi anziani, oltre gli 85 anni, passano da 96 mila a 131 mila, con +36,1%: un patrimonio di esperienza da tutelare. "Oltre a sostenere il bilancio domestico in più di una famiglia su tre – sottolinea Coldiretti in una nota – l’esperienza degli over 70 può essere di grande aiuto per affrontare un momento di drammatica difficoltà come quella attuale".