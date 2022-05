Festa del lavoro: il gruppo Megamark chiude punti vendita, uffici e piattaforme logistiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Confermata anche quest’anno la decisione del Gruppo Megamark di Trani, leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita, di chiudere i supermercati Dok e Famila, i pet store Joe Zampetti, gli uffici e le piattaforme logistiche nel giorno della Festa del Lavoro. «Da diversi anni il Gruppo sceglie di chiudere il 1° maggio – dichiara il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – per onorare questa giornata da trascorrere in famiglia e da dedicare al proprio benessere». In una lettera indirizzata ai collaboratori - ai quali il presidente ha destinato una gift di 100 euro da spendere nei punti vendita del gruppo - Pomarico sottolinea che, in questo periodo caratterizzato da notizie negative su diversi fronti, è necessario dedicare una giornata alla famiglia, nel rispetto dei valori di questa festività. «Festa del lavoro per chi un lavoro ce l’ha e che, nonostante il difficile momento sociale, può garantire una certa serenità ai propri cari» conclude Pomarico.