Niente Campionaria 2021 e padiglioni occupati dall'ospedale Covid, i sindacati: "Futuro a rischio per la Fiera del Levante"

Campionaria di settembre saltata e futuro sempre più incerto anche per l'occupazione, di una parte consistente dei suoi spazi, da parte dell'ospedale Covid e del centro vaccinale: per la Fiera del Levante di Bari le prospettive non sembrano delle più rosee e dai sindacati arriva una richiesta d'incontro urgente con la Regione Puglia.

In una nota le segreterie pugliesi di Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UilTucs chiedono interventi al più presto: "La recente vicenda dell'annullamento della Fiera Campionaria 2021 - si legge - ha riproposto perplessità e preoccupazioni sul futuro del quartiere fieristico complessivamente inteso, sia rispetto alla condizione dell'Ente Fiera del Levante che della società Nuova Fiera del Levante srl. L'insediamento dell'ospedale Covid, resosi necessario per l'emergenza pandemica, ha oggettivamente precluso alla newco la gestione di una rilevante superficie pari a circa 25mila mq pregiudicandone la possibilità di pianificare e programmare ulteriori eventi e manifestazioni dirette".

"Appare evidente - scrivono - come l'attuale situazione d'incertezza non consenta di avviare da subito le attività di programmazione degli eventi e delle manifestazioni per l'anno 2022, con il rischio di accumulareulteriori ritardi e di favorire l'attrattività di altri poli fieristici. Una condizione di completo immobilismo in una fase storica che ha registrato l'uscita dal quartiere fieristico di importanti operatori commerciali come Eataly. Il contesto descritto non può che indurre, di conseguenza, alla preisione di scenari fortemente preoccupanti dal punto di vista occupazionale".

"Un pezzo di storia della città di Bari e del territorio pugliese è volato via con l'annullamento dela Campionaria 2021 -concludono - e ora necessario mettere responsabilmente in campo ogni sinergia politico-istituzionale per garantire la difesa e la ripresa del quartiere fieristico".