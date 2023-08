Fiera del Levante 2023, biglietto di ingresso a 4 euro: al via la prevendita online dei ticket

Costerà quattro euro l'accesso all'86esima edizione della Fiera del Levante. Il tradizionale appuntamento barese di fine estate andrà in scena dal 9 al 17 settembre. L'acquisto del biglietto, aumentato di un euro rispetto al 2022, potrà avvenire online sul sito della Fiera del Levante che reindirizzerà al circuito VivaTicket, o presso i punti vendita tra Puglia, Basilicata e Calabria, dove sarà possibile effettuare le prevendite.

Per i tradizionalisti e per chi non ha dimestichezza con il digitale, sarà possibile acquistare i biglietti presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi della Fiera del Levante, da sabato 9 settembre dalle 14 alle 21, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 20 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.alle 21.

È confermato, anche per quest’anno, l’accesso gratuito a coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, a tutte le persone con disabilità accompagnate (1+1), ai bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale.

Per i parcheggi sarà disponibile l’Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all'ingresso Agricoltura, oltre alle consuete aree limitrofe gestite dall’Amtab.

"La Nuova Fiera del Levante - si legge in una nota - confida molto nell’acquisto dei ticket online per agevolare un minore uso della carta e rendere la Campionaria sempre più sostenibile".