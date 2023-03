Fiera 'Olio Capitale' a Trieste, grande successo delle produzioni extra vergine baresi: stand visitati dal ministro Lollobrigida

"Sono fiero e orgoglioso per ciò che la Puglia, ancora una volta, è riuscita a dimostrare in questa tre giorni fieristica altamente specializzata: la qualità e l’eccellenza delle nostre produzioni olearie, ma anche la forza e la tenacia di tutto un comparto che, nonostante numerose difficoltà congiunturali, continua a mantenere un appeal straordinario in Italia e all’estero". È il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, in occasione della giornata conclusiva della 15esima edizione del Salone degli extravergini tipici e di qualità, 'Olio Capitale 2023' di Trieste, a cui la Puglia ha preso parte con un ampio spazio espositivo, animato dalle Città dell’Olio di Puglia, associazione di rappresentanza dei comuni che producono olio Evo, in collaborazione con la Regione.

Sono stati numerosi i visitatori e i buyers che hanno fatto capolino negli stand pugliesi: ieri si è registrata anche la presenza del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollogibrida. Gli spazi dedicali alle produzioni pugliesi hanno visto la provincia di Bari grande protagonista con le sue 'Città dell'olio': Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Sannicandro di Bari, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

“Le manifestazioni di settore sono un’importante vetrina espositiva per le nostre imprese - ha proseguito Pentassuglia - che hanno bisogno di accrescere costantemente relazioni e connessioni con buyers, soprattutto stranieri, fornitori e rappresentanti della grande distribuzione, opinion leader nazionali ed esteri, per esempio. Per questo la Regione Puglia continua a sostenere le imprese e i territori, con azioni e risorse mirate, seguendo una precisa strategia, la partecipazione a fiere ed eventi che accrescono fama e riconoscibilità dei nostri prodotti agroalimentari".