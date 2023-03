Fim Cisl Bari Pascazio: risultato eccellente sul rinnovo rsu nella Magna Pt di Modugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Squadra è la vera vittoria Il risultato delle elezioni del rinnovo RSU in Magna PT di Modugno (BA) è un dato di fatto: la Vittoria è il risultato del gioco di squadra. Lo scrutinio del giorno 8 marzo 2023 (Festa della Donna) è la festa della FIM- CISL: il 36% dei lavoratori su 811, hanno sostenuto la nostra Organizzazione, confermando la FIM-CISL ancora PRIMO SINDACATO dal ’98 ad oggi. Da sempre la FIM-CISL ha mirato al lavoro di squadra. Il lavoro preciso, eseguito da tutti i militanti della FIM-CISL, ha evidenziato tutte le caratteristiche della stessa. Un’organizzazione fatta di persone competenti, trasparenti e leali. Questi valori, ormai in disuso, hanno invece fatto breccia tra i lavoratori in Magna che hanno apprezzato e sostenuto la Squadra nel raggiungere il grande risultato. Il Segretario Generale FIM-CISL di Bari Donato Pascazio nel ringraziare tutto il gruppo dirigente sindacale operante in Magna, mostra tutta la sua soddisfazione per l’eccellente risultato, consapevole che tale obiettivo è un punto di partenza e non di arrivo, in un periodo delicato dove il settore dell’Automotive vive un momento di difficoltà. La nostra missione sarà quella di rappresentare al meglio il mandato ricevuto dai lavoratori, salvaguardando e rilanciando la tenuta occupazionale, di uno dei siti di eccellenza del territorio pugliese.