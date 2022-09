Fincons Group inaugura il nuovo Future Gateway a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Fincons Group, azienda leader nel settore della consulenza IT e system integration con 40 anni di esperienza sul mercato italiano e internazionale e 2.400 collaboratori nel mondo, inaugura a Bari ‘Future Gateway’: un vero e proprio centro di innovazione costruito secondo i più moderni standard tecnologici e realizzato in funzione del benessere delle persone, con spazi ampi e funzionali, postazioni all’avanguardia e ambienti dedicati alla creatività e al relax. L’edificio, situato nei pressi dell’aeroporto di Bari, ospiterà il ‘Fincons Group Delivery Center’, nato nel 2008 a Bari per offrire servizi IT e progetti di innovazione alle aziende clienti di tutto il mondo. Grazie agli investimenti costanti, il centro è cresciuto esponenzialmente negli anni grazie all’innovativo modello di fornitura di servizi IT in ‘smart-shore’, che prevede l’utilizzo di team specializzati sia da remoto che presso le sedi dei clienti. “Essere una ‘Family company’ significa compiere scelte che vanno oltre il beneficio immediato, mantenendo una visione saldamente orientata al futuro – ha dichiarato Michele Moretti, CEO di Fincons Group, originario del capoluogo pugliese - L’inaugurazione del nostro Future Gateway è proprio questo: un investimento sul futuro, per i nostri clienti, per le nostre persone, per il territorio. Il raggiungimento di un traguardo reso ancora più straordinario se ripenso a tutta la strada che abbiamo percorso fino a oggi qui a Bari. In meno di 15 anni il nostro Delivery Center è cresciuto nel numero di clienti e di persone - oggi siamo 900 e prevediamo di superare presto il traguardo di mille - nelle tecnologie utilizzate e nel livello dei progetti realizzati, diventando un punto di riferimento per moltissime aziende clienti in Italia e all’estero. Attraverso il Future Gateway potremo, inoltre, offrire ancora più opportunità ai giovani talenti che vogliono entrare nel mondo della consulenza IT. La Puglia è, d’altronde, regione di eccellenza nella formazione in ambito tecnologico e qui continueremo a investire e assumere”. “Ci siamo posti un obiettivo ambizioso nel progettare il nostro nuovo centro di eccellenza: quello di accogliere, oltre alle nostre persone, anche le startup locali, offrendo ampi spazi dedicati alla ricerca e allo sviluppo – ha aggiunto Francesco Moretti, Group Deputy CEO e CEO International di Fincons Group. - Una scelta che riflette il nostro impegno verso la continua innovazione e la creazione di nuove opportunità di collaborazione con aziende, centri di ricerca e istituzioni. Come dice il nome stesso dell’edificio, il nostro Gateway è un punto di accesso, uno spazio di azione in cui l’innovazione ha ancora più valore, in quanto apre alle opportunità di crescita e sviluppo che mettiamo a fattore comune con i nostri clienti”. Fincons Group è una società internazionale di IT business consulting e system integration che da 40 anni accompagna le imprese nel cogliere le opportunità del cambiamento digitale proponendo tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative che anticipano sempre il futuro. Alle aziende dei settori Energy & Utilities, Financial Services, Media, Manufacturing, Pubblica Amministrazione, Transportation e alle Istituzioni Internazionali, Fincons offre consulenza sulle strategie IT in diversi ambiti, così come servizi di system integration di pacchetti internazionali, soluzioni proprietarie e servizi IT in Smart-Shore attraverso il proprio Delivery Center. Il Gruppo conta oggi oltre 2400 collaboratori, un fatturato 2021 di € 193 milioni e 16 sedi in Italia, Svizzera, UK, Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti.