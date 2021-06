Verso lo sblocco degli sfratti in Puglia, l'allarme dei sindacati: "Diecimila famiglie a rischio"

I segretari generali dei sindacati inquilini Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil - Nicola Zambetti, Paolo Cicerone e Franco Busto , esprimono preoccupazione per i "riverberi che si determineranno a breve" in una lettera all'assessora regionale Maraschio

I segretari generali dei sindacati inquilini Sunia Cgil, Sicet Cisl, Uniat Uil - Nicola Zambetti, Paolo Cicerone e Franco Busto , esprimono preoccupazione per i "riverberi che si determineranno a breve per la fine del blocco degli sfratti che in Puglia coinvolgerà oltre 10.000 famiglie" in una lettera inviata all'assessora regionale al Territorio, Anna Grazia Maraschio.

Lo sblocco, dovuto all'attenuarsi dell'emergenza sanitaria Covid, rischia di provocare, secondo i sindacati, "ampie e gravi ripercussioni sociali. Il governo nazionale - aggiungono - ha messo a disposizione risorse largamente insufficienti per aiutare le famiglie a corrispondere i canoni di locazione - aggiungono - In questo contesto le leggi regionali positive sono disattese dalle Arca. Riteniamo necessario un immediato incontro, per evitare problemi di ordine pubblico". "Chiediamo quindi una rapida convocazione, visto e considerata la gravità dei problemi abitativi in Puglia. I sindacati degli Inquilini - concludono Zambetti, Cicerone e Busto - proclamano quindi lo stato di agitazione, convocando assemblee di quartiere e di zona a sostegno di tali richieste: la mobilitazione si concluderà con un'iniziativa pubblica".