"Altri sei mesi di esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale": la richiesta degli operatori mercatali al Comune di Bari

Prolungare di un altro semestre l'esonero dal pagamento del 'canone unico patrimoniale' da parte degli operatori mercatali: è questa la richiesta che la Fiva Confcommercio ha rivolto al Comune di Bari.

I delegati Luigi Piepoli e Vito Cassano hanno incontrato nei giorni scorsi l’assessore all'Economia e Bilancio Alessandro D’Adamo e il direttore della Ripartizione Tributi Giuseppe Ninni.

"Abbiamo ricordato all’assessore - afferma in una nota Piepoli - che la categoria degli ambulanti è stata messa in ginocchio prima dalla crisi economica poi dal Covid 19 ed ora dalla guerra in Ucraina che altera in maniera spropositata costi di materie prime e carburante, a nulla sono serviti gli aiuti ricevuti dalle istituzioni, non c’è ripresa e il solo pensiero che stanno per ripartire tutti gli adempimenti tributari terrorizza gli imprenditori". "Ora - prosegue - siamo a chiedere un atto di buonsenso a questo assessorato e all’amministrazione, nella speranza che venga accolto a favore delle tante famiglie che gestiscono i banchi dei mercati settimanali, altrimenti il prossimo incontro lo faremo con l’assessore al welfare per qualche forma di assistenzialismo". "La ripartenza di questi oneri metterebbe veramente a rischio le imprese", concludono i delegati Piepoli e Cassano .

L’incontro - riferiscono i rappresentanti della Fiva Confcommercio Bari Bat - "si è concluso con l’impegno da parte dell’assessore D’Adamo a trovare una soluzione praticabile alla nostra richiesta, ove ce ne fosse la possibilità".