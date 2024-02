Protesta degli Ambulanti del Mercato di Santo Spirito: "Non si può estrarre a sorte un posteggio e giocare sulla pelle degli operatori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nonostante gli incontri avuti con l’Amministrazione Comunale di Bari per il trasferimento temporaneo del mercato di Santo Spirito, e le comunicazioni inviate dalla Fica Confcommetcio di Bari, il Comune di Bari ha previsto per oggi 20/02/2024 l’estrazione a sorte dei posteggi per il trasferimento temporaneo del mercato di Santo Spirito. “Non si può continuare a giocare sulla pelle degli ambulanti!” afferma il Presidente Regionale Fiva Confcommercio Andrea Nazzarini. “Il posteggio rappresenta per noi la nostra attività, la nostra fonte di sostentamento famigliare, e molti di noi hanno anche acquistato il proprio posteggio investendo in questa attività. Estrarre a sorte quasi fosse una lotteria significa mancare di rispetto nei confronti delle nostre attività e della nostra categoria. Non siamo semplici bancarelle." Il Comune di Bari ha continuato a ignorare le richieste delle categorie, che tramite le Associazioni di Categoria hanno più volte evidenziato il problema e soprattutto il mancato riscontro alle richieste di incontro, anche indirizzate al Sindaco Decaro, generando ora un precedente che riteniamo molto grave e che viola pesantemente e profondamente i Diritti acquisiti dagli Operatori. La Fiva Confcommercio Provincia di Bari, tramite il suo Presidente Andrea Nazzarini, ha chiesto soltanto il rispetto delle procedure già previste dalla legge Regionale e dal Documento Strategico del Comune di Bari, oltre alle circolari regionali già emanate in casi analoghi, ribadendo che l’anzianità di presenza è quella acquisita nel posteggio del mercato oggetto dello spostamento, e pertanto rimane incomprensibile la scelta del sorteggio. Pertanto, la Fiva Confcommercio insieme alle altre sigle sindacali, ha chiesto un incontro urgente con S.E. il Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, e con il Sindaco di Bari, ing. Antonio Decaro, preferibilmente estendendo l’invito al Dirigente del Comune ed al Dirigente della Regione Puglia, al fine di evitare che, proseguendo sulla strada contestata, possano emergere ulteriori elementi di dissenso e violazione delle norme in materia di trasferimenti temporanei dei mercati e di riassegnazione dei posteggi agli aventi diritto.