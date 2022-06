Fondazione Megamark: 12 i progetti vincitori di ‘Orizzonti Solidali’ – Speciale Ucraina, sei le iniziative premiate nel Barese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sono 12 i progetti vincitori della decima edizione di ‘Orizzonti solidali’, il bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila e dedicato, quest’anno, all’emergenza in Ucraina. La Fondazione destinerà 254 mila euro per finanziare progetti in due specifici ambiti: ‘assistenza’, con iniziative finalizzate a intervenire sulla situazione emergenziale e ‘integrazione’, con interventi finalizzati all’inclusione nel medio e lungo periodo della popolazione ucraina arrivata in Puglia. Sei delle iniziative saranno realizzate nel barese, due nella BAT, una in ciascuna delle province di Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce; per quanto riguarda gli ambiti di appartenenza, invece, quattro progetti riguardano l’assistenza e otto l’integrazione. Nel barese l’iniziativa ‘Dodomu – Ti aiuto a sentirti e a ritornare a casa’ dell’associazione La Pietra Scartata odv di Bitritto darà vita a un’unità di strada di pronto intervento, una sorta di centro sociale itinerante, il cui obiettivo è garantire uno spazio di accoglienza e di ascolto. L’associazione Cellule Creative di Bari, invece, con il progetto ‘Peace&Sealing – Un mare di accoglienza’ realizzerà laboratori per ragazzi ucraini dai 6 agli 11 anni per apprendere l’arte della navigazione e attività didattico-creative con esercizi sul disegno per favorire l’integrazione e l’inclusione nel tessuto sociale. Il progetto ‘OrchestrAcademy Lab_Pro Ucraina’ dell’associazione OrchestrAcademy di Monopoli offrirà a dieci giovani ucraini un periodo di formazione musicale gratuita di alto livello e ospiterà direttori e musicisti ucraini durante le attività dell’orchestra sinfonica. I proventi dei concerti organizzati nell’ambito del progetto saranno destinati, inoltre, alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra, attraverso la Croce Rossa Italiana. L’iniziativa ‘La BiblioConvivialità delle differenze’ della cooperativa sociale Zorba di Terlizzi permetterà di realizzare uno spazio biblioteca, con libri anche in lingua ucraina, dove i bambini ucraini e le loro famiglie potranno seguire laboratori di lettura, scrittura e traduzione al fine di favorire un momento di incontro tra le persone e la conoscenza della lingua italiana. L’associazione In S’Cena di Bari con il progetto ‘Teatrando per l’Ucraina’ realizzerà laboratori teatrali destinati a ragazzi ucraini che attraverso il gioco del teatro avranno la possibilità studiare la lingua italiana e avviare, anche attraverso l’esperienza artistica, un percorso psicologico riabilitativo. Infine con l’iniziativa ‘Le nostre mani nello stesso cielo’ l’associazione Il Vaso di Pandora di Bari intensificherà le attività di assistenza del popolo ucraino attraverso la fornitura di servizi di prima necessità, attività di mediazione culturale e la sistemazione in famiglie e istituti religiosi tra Bari e Corato. Considerando anche le nove edizioni precedenti di ‘Orizzonti solidali’ (tra il 2012 e il 2021), la Fondazione ha finanziato finora 112 progetti con una donazione totale di oltre due milioni di euro. «Non potevamo non unirci alla mobilitazione di solidarietà per il popolo ucraino colpito dalla guerra – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – e, allo stesso tempo, non potevamo scegliere causa più giusta a cui dedicare un’edizione importante, la decima, di Orizzonti solidali, un’iniziativa di solidarietà a cui teniamo tantissimo; con il supporto degli operatori del terzo settore ci auguriamo di poter offrire il nostro contributo per alleviare la sofferenza di questo popolo e favorire la loro integrazione nel nostro territorio. Perché la Puglia è terra di accoglienza e solidarietà». L'elenco di tutti i progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it.