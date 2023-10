"Pensioni integrative ridotte fino al 70%", interpellanza del M5S sulla vicenda pensionati ex Banca di Roma: 400 coinvolti tra Puglia e Basilicata

"Le pensioni integrative pagate dal Fondo Pensioni Unicredit ai circa 20.000 Pensionati ex Banca di Roma che negli anni di servizio tanti contributi hanno pagato per assicurarsi una vecchiaia serena sono state ridotte, nel corso degli anni, del 70%". Ad affermarlo, in una nota, è l'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma (istituto convogliato nel Gruppo Unicredit dopo la fusione tra quest'ultima e Capitalia) che chiede un intervento sulla vicenda. Circa 400 sono gli ex lavoratori di Puglia e Basilicata coinvolti nella questione, per la quale il M5S ha presentato un'interpellanza parlamentare.

"Dispiace che una Banca come Unicredit - si legge ancora nella nota - che custodisce ed intermedia il risparmio dei suoi clienti e che colloca prodotti finanziari volti a investire e accrescere tale risparmio non sia riuscita negli anni a tutelare le pensioni dei suoi ex dipendenti. L’Associazione Nazionale Pensionati Banca di Roma deve, e soprattutto vuole, tutelare i Pensionati che negli anni tanto hanno contribuito alla crescita della Banca e tanto denaro hanno versato al Fondo come forma di risparmio per assicurarsi una serena vecchiaia. Sta pertanto facendo tutti i passi possibili e necessari per richiamare alle proprie responsabilità tutte le parti coinvolte nel dissesto del Fondo" conclude la nota.