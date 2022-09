Seminari e percorsi formativi nel settore dell'Information Technology: l'università Lum sigla intesa con Lutech

Facilitare l'accesso al mondo del lavoro per studenti, dottorandi e giovani ricercatori e creare le migliori opportunità occupazionali al termine del percorso formativo è l’obiettivo dell’accordo siglato da Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, con la LUM “Giuseppe Degennaro”.

Un accordo per costruire insieme percorsi didattici, organizzare attività seminariali e promuovere iniziative che consentano ai giovani talenti di conoscere e sperimentare le dinamiche del mondo del lavoro, accompagnandoli nella formazione professionale attraverso la progettazione di corsi ad hoc e tramite l’erogazione di stage e tirocini presso le sedi locali della multinazionale.

L’università LUM e Lutech, animate da un interesse comune, svilupperanno forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, networking e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca. L’accordo si rafforza anche grazie alla firma del “Patto Territoriale Formativo”, promosso dalle cinque Università Pugliesi, per sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua.

È in programma, inoltre, la creazione di percorsi di eccellenza per laureandi LUM con lo sviluppo attività di tirocinio presso Lutech. Fondamentale sarà l’identificazione di profili di laureandi e laureati LUM con competenza in Data science e Digital Transformation che possano rientrare nel piano di assunzione di talenti da parte di Lutech.

Strumento strategico per dialogare direttamente con i giovani talenti del settore IT, l’accordo quadro siglato con LUM è il primo sottoscritto da Lutech in Puglia e rientra nel vasto programma di investimenti previsti dall’azienda sul territorio pugliese, in particolare di supporto delle Università pugliesi.

“La collaborazione con le Università del territorio è un elemento fondante del DNA di Lutech - ha commentato Tullio Pirovano, CEO di Lutech - Questo perché, da sempre, crediamo fortemente nel valore della formazione, porta d’accesso privilegiata ai talenti del territorio. Sono entusiasta di poter iniziare a collaborare con la LUM e sono certo che insieme potremo davvero realizzare iniziative di valore.”

“Lo sviluppo del digital parte dalla costruzione di un capitale umano specializzato e competente - ha dichiarato il Prof. Antonello Garzoni, Rettore Università LUM - In questo la partnership tra LUM e LUTECH intende accelerare la crescita di una cultura digitale attraverso l’integrazione nei programmi didattici, la creazione di laboratori e la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo sempre più mirati”.

Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta l’evoluzione delle aziende clienti progettando, realizzando e gestendo soluzioni digitali end-to-end, nel segno di un costante miglioramento che coinvolge persone e processi, tecnologia e sapere.