Formedil-Bari compie 60 anni: una storia di successo

FORMEDIL-Bari compie 60 anni. Un anniversario importante per celebrare la propensione a una costante evoluzione e la massima attenzione alle esigenze in ambito di formazione, da sempre peculiarità dell’ente. Una lunga storia di successo, iniziata nel lontano 1963. La Scuola Edile della Provincia di Bari sviluppa azioni formative mirate a soddisfare esigenze e fabbisogni delle imprese del settore delle costruzioni, sia in ambito di formazione iniziale (disoccupati, apprendisti, stage e tirocini formativi) che in ambito di formazione continua per i lavoratori dipendenti. La celebrazione del sessantennale prevede la presenza di numerosi ospiti istituzionali e studenti delle scuole per geometri, mercoledì 21 febbraio a partire dalle ore 09:30 nella sede FORMEDIL-Bari (via Renato Scionti, 2) con una serie di iniziative tra cui l’interessante tavola rotonda “60 Anni di storia proiettati al futuro – Tradizione e nuove competenze”, una mostra fotografica per ripercorrere i 60 anni di attività ed un innovativo GEO Quiz che coinvolgerà gli studenti presenti. Alla tavola Rotonda intervengono: Presidente, Vicepresidente e Direttore del Formedil Bari, rispettivamente Ing. Salvatore Matarrese, Luigi Sideri e Silvano Penna, l’Ing. Nicola Bonerba Presidente ANCE Bari BAT, il Prof. Sebastiano Leo Assessore formazione e lavoro Regione Puglia, il Prof. Marco Locurcio Coordinatore Laura Professionalizzante - Politecnico di Bari, Geometra Angelo Addante Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari, Antonio Di Franco Vicepresidente FORMEDIL Nazionale e Dott.ssa Elena Lovera Presidente Formedil Nazionale. L’intera mattinata sarà presentata da Antonio Stornaiolo.