Formedil Bari, incontro per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro

Il 23 aprile, in anticipo sulla data ufficiale, il Formedil Bari si prepara a celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro con un evento imperdibile. L'obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. La giornata sarà avviata dai saluti istituzionali di Salvatore Matarrese, Presidente di Formedil-Bari, Silvano Penna, Direttore di Formedil-Bari, Comune di Bari, Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Elena Lovera Presidente nazionale FORMEDIL. Le sessioni di lavoro inizieranno con la lezione introduttiva dell’esperto Francesco Sgaramella, influencer nel settore della sicurezza sul lavoro. Tra i relatori principali che contribuiranno alla lezione, vi sono Giuseppe Gigante Direttore dell'INAIL Regionale, Fulvio Longo Direttore SPESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SPESAL), e Michele Campanelli, Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bari-BAT. Le loro conoscenze ed esperienze arricchiranno il dibattito e forniranno importanti prospettive sul tema della sicurezza sul lavoro. A conclusione della lezione, un panel di autorevoli figure per condividere ulteriori riflessioni e punti di vista, con i contributi di Nicola Bonerba dell'ANCE Bari BAT, Luigi Sideri, Segretario Generale FILCA CISL Bari e Vicepresidente Formedil-Bari, Francesco Pappolla Segretario Generale FENEAL UIL Bari, Ignazio Marcello Savino Segretario Generale FILLEA CGIL Bari, Gerardo Biancofiore, Presidente ANCE Puglia, e Stefano Macale, Direttore di Formedil Nazionale. Il momento formativo avrà durata di tre ore e verrà arricchito da intervalli artistici che renderanno l'esperienza coinvolgente e piacevole. “Questa giornata- spiega il Presidente del Formedil Bari Salvatore Matarrese - rappresenta un'opportunità unica per acquisire conoscenze e competenze indispensabili per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e per promuovere una cultura aziendale che ponga la sicurezza al centro delle proprie priorità. La tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori deve essere una priorità costante per tutte le aziende. Investire nella prevenzione degli infortuni e nell'addestramento del personale sono passi fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti.” Una delle novità dell’iniziativa sarà la partecipazione dei giovani studenti del liceo artistico statale “G. De Nittis” e del liceo artistico coreutico “Pino Pascali” di Bari, i quali realizzeranno un murales tematico sulla sicurezza sul lavoro. Questa iniziativa non solo rende tangibile l'importanza della sicurezza, ma coinvolge attivamente anche la nuova generazione, sensibilizzandola sin da giovane sull'importanza di questo tema. L'evento si svolgerà nella sede del Formedil Bari, in via Renato Scionti 2 a Bari, a partire dalle ore 09:00. Tutti coloro che sono coinvolti nel mondo dell’edilizia sono invitati a partecipare attivamente, contribuendo così a rendere ogni luogo di lavoro un ambiente più sicuro e protetto per tutti i dipendenti. All’iniziativa parteciperanno le classi del IV° anno degli Istituti “G. De Nittis” e “Pino Pascali” di Bari per la realizzazione di un’opera dedicata al tema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. In occasione di questa giornata importante sarà ufficializzata la costituzione del “GRUPPO SICUREZZA FORMEDIL- CPT- SICE-BARI”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Formedil nazionale, ANCE Bari BAT, FENAL UIL Bari, FILCA CISL Bari, FILLEA CGIL Bari BAT, Liceo De Nittis- Pascali, Comitato Paritetico Territoriale Puglia Centrale, Associazione SI.C.E.RLST Bari, Fondazione Dioguardi.