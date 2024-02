Formedil-Bari compie 60 anni: una storia di successo raccontata nel corso di una giornata speciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Formedil-Bari compie 60 anni. Un anniversario importante per celebrare la propensione a una costante evoluzione e la massima attenzione alle esigenze in ambito di formazione, da sempre peculiarità dell’ente. Una lunga storia di successo, iniziata nel lontano 1963. La Scuola Edile della Provincia di Bari sviluppa azioni formative mirate a soddisfare esigenze e fabbisogni delle imprese del settore delle costruzioni, sia in ambito di formazione iniziale (disoccupati, apprendisti, stage e tirocini formativi) che in ambito di formazione continua per i lavoratori dipendenti. La celebrazione del sessantennale è avvenuta alla presenza di numerosi ospiti istituzionali e studenti delle scuole per geometri, questa mattina nella sede Formedil-Bari. Ad aprire la giornata la tavola rotonda “60 Anni di storia proiettati al futuro – Tradizione e nuove competenze”alla quale sono intervenuti il Presidente, Vicepresidente e Direttore del Formedil Bari, rispettivamente Ing. Salvatore Matarrese, Luigi Sideri e Silvano Penna, l’Ing. Nicola Bonerba Presidente Ance Bari Bat, il Prof. Sebastiano Leo Assessore formazione e lavoro Regione Puglia, il Prof. Marco Locurcio Coordinatore Laura Professionalizzante - Politecnico di Bari, Geometra Angelo Addante Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari, Antonio Di Franco Vicepresidente Formedil Nazionale e Dott.ssa Elena Lovera Presidente Formedil Nazionale. L’iniziativa è stata presentata da Antonio Stornaiolo. “Vorrei rivolgere un grazie speciale –ha detto il presidente del Formedil-Bari Salvatore Matarrese - a tutti i collaboratori che, in questi 60 anni, hanno contribuito a raggiungere l’importante traguardo e farne il fiore all’occhiello del nostro territorio. Allo stesso tempo, mi preme ricordare l’obiettivo dell’ente di formazione che ho il privilegio di guidare, ossia valorizzare l’esperienza pluriennale nel campo della formazione e dell'addestramento in edilizia, accumulata dalla Scuola Edile di Bari, mettendola al servizio del futuro. Non ci fermiamo mai, lavoriamo per essere sempre competitivi e al passo con le esigenze del mercato della formazione professionale in ambito edilizio, ancorati a basi solide ma proiettati verso l’innovazione. Oggi celebriamo 60 anni importanti, durante i quali chi mi ha preceduto in questi decenni ha saputo lavorare per fare del nostro Ente una scuola di formazione di eccellenza”. La storia di Formedil-Bari è stata scandita da un crescendo di risultati: dal 2004 anno di inaugurazione della nuova sede ad oggi, sono stati erogati oltre 2000 corsi di formazione (1200 nell’area Sicurezza, 530 nell’area Arti e Mestieri, 270 nell’Area Gestionale), incrementando nel tempo sia il numero di allievi sia il numero degli attestati e delle qualifiche professionali rilasciate, con oltre 20.600 operatori Formati. Una crescita costante dovuta non solo alla qualità dei servizi offerti, ma anche ad una organizzazione logistica efficiente che vede la presenza di un ampio cantiere – scuola, laboratori attrezzati (Edile-Elettrico-Idraulico), 6 aule didattiche di cui 2 adibite a laboratori multimediali di informatica e infrastrutture tecnologiche di ultima generazione. Presente anche l'Ing. Michele Matarrese Presidente dell'Ente per 52 anni, al quale è stata consegnata una pergamena. “È con grande orgoglio e soddisfazione che festeggiamo oggi i 60 anni di attività. Si tratta di un traguardo importante nella storia dell’Ente che ci spinge ad essere ambiziosi e a guardare con fiducia il futuro. Negli anni – aggiunge Luigi Sideri vicepresidente Formedil Bari - il fabbisogno di manodopera qualificata e di figure professionali altamente specializzate nell’ambito dell’edilizia è cresciuto notevolmente e il Formedil Bari ha focalizzato la propria attenzione sullo stare al passo con le nuove richieste provenienti dal mercato. Oggi siamo un importante punto di riferimento per la formazione nell’intero territorio grazie al grande contributo di tutti i collaboratori e dipendenti”. “Sessant'anni sono un traguardo importante e sono la dimostrazione della sostenibilità e della grande solidità della Formedil-Bari. Gestire una scuola di formazione come la nostra – conclude il Direttore Silvano Penna – è una responsabilità importante. I sacrifici sono enormi come le soddisfazioni che ne seguono. Speriamo ogni giorno di riuscire a trasmettere la nostra esperienza e il nostro entusiasmo alle nuove generazioni che vogliono intraprendere una professione nel settore edile e per questo ci avvaliamo di un team di lavoro giovane e motivato”. Nelle sale del Formedil Bari anche una emozionante mostra fotografica per ripercorrere i 60 anni di attività e a concludere la giornata un innovativo Geo Quiz che ha coinvolto con grande entusiasmo gli studenti presenti