Formedil-Bari presente a “Restauro in tour”, il salone internazionale del restauro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

DAL 1° AL 3 SETTEMBRE SAREMO ALLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI PER IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO AL MONDO DEDICATO ALL’ECONOMIA, CONSERVAZIONE, TECNOLOGIE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Organizzata da Nuova Fiera del Levante di Bari e Ferrara Fiere in partnership con Assorestauro, “Restauro in Tour” è una delle prime manifestazioni fieristiche a svolgersi nuovamente “in presenza” tra spazi espositivi, momenti convegnistici e incontri ‘business to business’ con delegazioni internazionali, il tutto in assoluta sicurezza e nel rispetto degli ultimi protocolli sanitari relativi alle manifestazioni fieristiche. Il Formedil-Bari partecipa al Salone con l’obiettivo di proporre, sia nell’area espositiva in Fiera che nell’apposito spazio web, una panoramica delle attività formative strettamente connesse al tema del restauro e delle costruzioni tipiche. Verranno illustrate le iniziative messe in campo, in ambito formativo, per colmare la richiesta di manodopera qualificata e di figure professionali altamente specializzate nell’ambito del restauro edile. Sarà data, inoltre, ampia evidenza alle migliori buone pratiche delle altre scuole edili italiane, che saranno presenti con proprio materiale illustrativo sia nello stand che nello spazio virtuale. A tal proposito si segnala il webinar sul tema “L’OPERATORE EDILE DEL RESTAURO: IL RUOLO DELLE SCUOLE EDILI NELLA FORMAZIONE, CERTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE”,che si terrà giovedì 2 settembre dalle 15.00 alle 17.00. “Nel restauro - sostiene il Presidente di Formedil-Bari Cav. Lav Ing. Michele Matarrese- bisogna coinvolgere diverse specializzazioni, saper fare rete, puntare alla cooperazione, al coinvolgimento di discipline diverse e allo scambio di esperienze e know-how. Restauro in Tour, rappresenta un «luogo di sintesi» e di conseguenza un evento davvero imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, ma anche per un pubblico più vasto che abbia a cuore il futuro del patrimonio. E per patrimonio, intendiamo l’intero tessuto del paesaggio, quello naturale connesso a quello edificato.” Nell’ambito di “Restauro in Tour”, oramai vetrina privilegiata in tal senso, saranno presentati prodotti e servizi nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari, relazionandosi sia dal vivo che in modalità digitale con visitatori, professionisti, delegati e buyer provenienti da tutto il mondo. “La kermesse - aggiunge Luigi Sideri VicePresidente Formedil-Bari - è oramai unico punto di riferimento a livello fieristico per tutte le discipline e gli aspetti legati al restauro, recupero, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale ed ambientale. Lo spazio fieristico del nostro Ente di formazione sarà suddiviso in due aree, una meramente lavorativa, che vedrà i ragazzi impegnati in attività di cantiere, e l’altra istituzionale all’interno della quale personale dedicato potrà fornire informazioni utili sui corsi attualmente in avvio e quelli futuri, per i quali è possibile iscriversi.”