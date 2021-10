Forum Mediterraneo in Sanità, CLE lancia la piattaforma informatica per il Sistema Informativo Sociale Regionale

Nell'ambito dell'iniziativa che si è tenuta a Bari, l'azienda ha presentato Resettami SIS, l’innovativa piattaforma per la digitalizzazione del Sistema Informativo Sociale Regionale

CLE ha partecipato alla quinta edizione del Forum Mediterraneo in Sanità, in programma dal 5 al 7 ottobre a Bari negli spazi di Villa Romanazzi Carducci, dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale opportunità di cambiamento della Sanità da Sud.

Nell’ambito degli incontri in programma, il CIO di CLE Lorenzo E. Malgieri è intervenuto sull’importanza per le Regioni di dotarsi e implementare un Sistema Informativo Sociale in grado di monitorare e valutare efficacia ed efficienza dei servizi sociali, elevando qualità, appropriatezza e tempestività delle risposte ai bisogni socio-sanitari dei cittadini.

A tal proposito, CLE ha presentato Resettami SIS, l’innovativa piattaforma per la digitalizzazione del Sistema Informativo Sociale Regionale.

Lorenzo Malgieri commenta “il cittadino è al centro dell’attenzione e durante il forum abbiamo affrontato il lato sociale dell’approccio ai sistemi informativi a supporto di una più efficace sanità territoriale. Questo è fondamentale per creare la piattaforma del prossimo decennio - basata sul nuovo paradigma UE del “Government’s Plaftorm” - che possa digitalizzare l’intero sistema socio-sanitario. Il cuore del sistema è il Fascicolo Sociale Elettronico, che equivale e ha molto in comune con il Fascicolo Sanitario Elettronico. L’integrazione dei due fascicoli è già presente nell’applicazione Resettami SIS.”