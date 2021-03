Fp Cisl Bari: "Ospedali al collasso, personale in sovraccarico di lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Cisl FP Bari lancia l'allarme. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati esponenzialmente. Il personale è in grande difficoltà, abbiamo contezza che al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo venti infermieri hanno ricevuto un ordine di servizio e dovranno espletare ore di lavoro straordinario per andare aiutare il personale dedicato al reparto COVID. Sono mesi che il personale è sotto pressione, ormai la situazione è insostenibile. Anche le ambulanze hanno difficoltà di accesso a causa delle richieste di assistenza. Urgono rinforzi. Sosteniamo con forza tutti gli addetti ai lavori e ricordiamo all'utenza che questi professionisti, donne e uomini che da mesi non hanno più una vita privata, stanno dando sfogo a tutte le energie in loro possesso, ma sono persone anche loro e meritano tutto il rispetto e la comprensione del caso. Non è colpa degli addetti ai lavori se ci troviamo in questa emergenza sanitaria.