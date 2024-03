Frana sui binari, viaggi complicati tra la Puglia e Roma. Incognita lavori sulla linea Adriatica

Dopo verifiche e monitoraggi avviati nei giorni scorsi, oggi hanno preso il via i primi interventi e i lavori, stando al cronoprogramma comunicato da Rfi, si protrarranno per circa un mese. Sarà questo il tempo necessario a ripristinare la circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Benevento, dallo scorso 12 marzo interrotta a causa di una frana, verificatasi nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo. Uno stop imprevisto che ha di fatto tagliato in due la linea, e i collegamenti su una direttrice fondamentale per la Puglia, quale è quella che, passando dalla Campania, collega la regione a Roma.

Tantissimi pugliesi si sono così ritrovati a fare i conti con collegamenti cancellati o riprogrammati, inevitabili ritardi, e alternative di viaggio meno agevoli oppure troppo costose. Una situazione che, a poche settimane dalle festività pasquali, rischia di trasformarsi in una vera e propria odissea anche per i tanti lavoratori e studenti fuorisede pugliesi intenzionati a far ritorno a casa per le vacanze.

L'offerta ferroviaria riprogrammata

Per far fronte ai disagi connessi all'interruzione della linea, Trenitalia nei giorni scorsi ha provveduto a riprogrammare l'offerta ferroviaria, attivando dei bus sostitutivi nella tratta tra Benevento e Foggia. Chi viaggia in treno, perciò, deve mettere in conto un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Per quanto riguarda in particolare gli Intercity, sono previsti quattro collegamenti giornalieri e due periodici del weekend, di cui cinque garantiti con bus sostitutivi per l’intera tratta Roma/Napoli – Taranto/Bari. Per un Intercity (periodico del venerdì) è prevista invece la riprotezione dei clienti con il treno intercity 707 (Roma-Taranto via Potenza) e bus sostitutivi nella tratta da Aversa a Foggia. Per quanto riguarda invece le dodici Frecce che collegano Roma alla Puglia e viceversa, per undici convogli è previsto un servizio bus tra le stazioni di Foggia e Benevento e una Freccia con bus da Foggia a Roma. Per garantire i collegamenti sono previsti in media 45 bus, oltre a un potenziamento del personale per l'assistenza. Per chi rinuncia al viaggio è comunque previsto il rimborso totale del biglietto. Anche Italo ha riprogrammato l'offerta ferroviaria, mettendo a disposizione quattro collegamenti treno + bus al giorno. Anche in questo caso, chi si sposta verso la Puglia raggiunge in treno Benevento per poi proseguire il viaggio sui pullman Itabus (che attendono i viaggiatori in arrivo) per poi effettuare tutte le fermate previste dal tragitto ossia Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari. Per chi, invece, parte dalla Puglia per raggiungere località quali Roma e Milano, saranno disponibili sempre i mezzi Itabus che lasceranno i passeggeri alla stazione di Benevento, da dove si proseguirà il viaggio in treno.

I rientri per Pasqua tra 'caccia al biglietto' e costi elevati

Chi dunque, anche in vista delle prossime festività, deciderà di viaggiare in treno, dovrà inevitabilmente mettere in conto il 'cambio' bus e tempi più lunghi. Ammesso anche di riuscire a trovare un biglietto, visto comunque il periodo di spostamenti per tanti. Immaginando un viaggio di rientro da Roma a Bari per Pasqua, prendendo come riferimento una data che potrebbe essere tra le più 'gettonate', come giovedì 28 marzo, sul sito di Trenitalia risultano ad esempio 'sold out' i posti sui Frecciarossa delle 17.05 e delle 18.05, mentre per alcune altre soluzioni di viaggio, nella stessa giornata, risultano ancora disponibili solo biglietti di prima classe. E per chi invece optasse per l'aereo? Al netto, anche qui, dei posti 'in esaurimento', c'è da mettere in conto anche una spesa consistente (in un periodo come quello a ridosso di Pasqua in cui già solitamente il 'caro voli' si fa sentire). A questo proposito, nei giorni scorsi, il Codacons ha annunciato anche un esposto all'Antitrust, in merito agli aumenti nei prezzi dei biglietti aerei che, secondo l'associazione dei consumatori, si sarebbero verificati "a seguito della frana". In ogni caso, prendendo sempre come riferimento la data del 28 marzo (un bagaglio a mano, classe Economy), i biglietti di andata (consultando i siti delle compagnie che offrono il collegamento) oscillano tra i cento euro circa delle partenze mattutine, ai 3-400 dei voli in orario pomeridiano e serale. Resta poi l'opzione bus. In questo caso (sempre considerando la data del 28 marzo) i prezzi per un biglietto da Roma a Bari oscillano tra i 50 e i 70 euro, a seconda delle fasce orarie (prezzi più alti per quelli mattutini), con durate del viaggio che vanno dalle cinque ore e mezza (senza cambi) fino anche alle sette.

L'incognita lavori sulla linea Adriatica

Intanto, ai disagi legati all'imprevista interruzione sulla dorsale appenninica, si somma l'incognita dei lavori, già in precedenza programmati, sulla linea Adriatica. Interventi infrastrutturali che dovrebbero portare, nel mese di aprile, a uno stop di due settimane (a partire dall'8) sulla tratta Foggia-Termoli, con l'attivazione di bus sostitutivi. Al momento, tuttavia, non è noto se gli interventi saranno effettivamente avviati o in qualche modo riprogrammati per evitare la concomitanza di interruzioni sulle due linee.

*Ultimo aggiornamento ore 15.13