Gigia Bucci alla guida della Cgil Puglia: "Giovani e precarietà prima emergenza. La politica si riconnetta ai bisogni delle persone"

Una laurea in Scienze politiche, un lungo impegno per i diritti e il lavoro, cominciato nel 2006 quando, da lavoratrice precaria nel call center di una multinazionale, si iscrive al sindacato. 41 anni, già segretaria della Cgil Bari, Gigia Bucci martedì scorso è stata eletta segretaria generale della Cgil Puglia. La prima donna in 43 anni di storia del sindacato pugliese, e la più giovane tra i segretari finora eletti.

Bucci, un'elezione che rappresenta un momento importante per la Cgil Puglia e la sua storia

"E' un'elezione esprime innanzitutto la capacità di un sindacato grande, importante, come la Cgil, di rinnovarsi, sia dal punto di vista generazionale che di genere. E' vero, ci sono voluti 43 anni, ma è importante sottolineare che si è giunti a questo traguardo grazie al lavoro che in questi anni le donne hanno fatto, nella Cgil e non solo: semplici iscritte, militanti, lavoratrici. Ogni battaglia che ciascuno di noi conduce nel proprio piccolo, a partire dalla propria condizione, dal proprio luogo di lavoro o di studio, è una battaglia che porta poi sempre a un risultato collettivo. Arrivare a eleggere la prima segretaria donna della Cgil è indubbiamente il risultato di un percorso fatto dalle donne, dalle compagne in tutti questi anni".

Secondo lei quali sono in questo momento i temi, e le categorie di lavoratori e lavoratrici ai quali va rivolta maggiormente l'attenzione?

"Purtroppo siamo in una condizione in cui esiste un mondo del lavoro che è sofferente un po' ovunque, nel settore privato, così come in quello pubblico. Però c'è un tema su tutti, che è quello dei giovani, il tema generazionale. Questa precarietà diffusa che impedisce soprattutto ai giovani di costruirsi un futuro dignitoso, e significa anche non riuscire a costruire un futuro nel Paese. Indubbiamente l'emergenza è quella giovanile, è la grande battaglia che la Cgil sta facendo sul tema della precarietà. E poi, ovviamente, c'è tutto il tema delle garanzie tenuto dentro la Costituzione. Il diritto alla salute, il diritto alla cura, il diritto ad una sanità pubblica, ad una retribuzione certa e dignitosa, che oggi purtroppo non c'è, non viene garantita. Il diritto a una scuola pubblica, a una formazione, il diritto ad abitare: abbiamo visto le ultime proteste dei giovani che hanno messo al centro proprio il diritto ad avere una casa. Sono tutti temi che noi dobbiamo affrontare di petto e in prospettiva, per poter garantire a questo Paese di crescere, attraverso la possibilità per i giovani di costruirsi realmente un futuro. Oggi queste condizioni non ci sono, non sono garantite".

A proposito di giovani, pensa che in qualche modo il sindacato debba lavorare per avvicinare e avvicinarsi di piu ai giovani?

"La Cgil ha già da tempo provato a recuperare questo ritardo che indubbiamente c'era nella connessione tra cambiamento rapido del mondo del lavoro e la proposta e l'offerta sindacale. Il nostro sindacato ha provato da subito a recuperare questo ritardo, da una parte con la proposta che qualche anno fa abbiamo presentato e sviluppato, che è la nuova Carta dei diritti del lavoro, dall'altra proprio attraverso un lavoro con il quale abbiamo iniziato a cimentarci dal punto di vista dell'elaborazione politica e contrattuale sui nuovi lavori. Penso a tutto il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo sulla gig economy, i rider, la logistica, e ancora sul lavoro agile e più in generale sulla transizione digitale. Sono temi che ci aiutano a ridurre le distanze, a intercettare sempre più lavoratori possibili, e a provare insieme a loro a costruire delle rivendicazioni, che come detto non sono mai rivendicazioni individuali ma hanno un valore collettivo".

Nel mondo del lavoro, come detto, sono tante le difficoltà, i segnali di crisi, e i temi da affrontare sono molto complessi. Già da segretaria della Cgil Bari, negli ultimi mesi, è stata impegnata al fianco dei lavoratori in tante vertenze. Qual è, secondo la Cgil, una possibile strada, un possibile strumento da mettere in campo per affrontare quanto sta accadendo?

"Si tratta di temi complessi, certo. Il punto vero però è che la politica, le istituzioni, devono immediatamente provare a riconnettersi, o a connettersi, con i bisogni delle persone. E il primo bisogno reale che le persone hanno è quello di un lavoro dignitoso, perché da lì passa tutto. Se a una persona, che abbia 18 anni o 54, viene garantito un lavoro dignitoso, quella persona sarà in grado di esercitare democraticamente i suoi diritti, partecipare, riuscire a pagare le tasse, e così costruire un ritorno in termini di Welfare e assistenza, degni di una società sviluppata e civile. Così allora si riesce anche a ricompattare il tessuto democratico. Se c'è un lavoro dignitoso si possono contrastare le mafie, l'illegalità, la corruzione, si sviluppa un sistema virtuoso di valori, si combatte anche l'abbandono scolastico, perché i giovani hanno la speranza di trovare un lavoro e quindi si impegnano, si formano".

Da neosegretaria della Cgil Puglia, ha già stilato un piano di lavoro anche per conoscere più a fondo le specifiche situazioni, vertenze, che possono riguardare i diversi territori?

"Sicuramente mi affiderò alle Camere del Lavoro territoriali, qualora vorranno aprire con iniziative rispetto ad una conoscenza più ampia di ciascun territorio, e mi affiderò anche alle diverse categorie rispetto alla conoscenza più specifica sul piano regionale di quelle che sono le vertenze sul territorio".