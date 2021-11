Giovedì 2 dicembre Confcommercio Bari-Bat: Rilanciamo le imprese pugliesi, “Incentivi regionali, garanzie e credito alle imprese”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’emergenza sanitaria ha fatto crescere l’attenzione sul tema della liquidità aziendale, fornendo maggiore consapevolezza sull’importanza di una accurata pianificazione economico finanziaria e sulla possibilità di usufruire di incentivi pubblici regionali per sostenere la ripresa. Sono le micro, piccole e medie imprese ad essere più in difficoltà, e meno attrezzate ad affronta-re imprevisti oltre che a reggere le crisi del mercato. Diventa quindi importante dotarsi di tutti gli strumenti utili per migliorare la propria liquidità. A tal proposito Confcommercio Bari BAT ha ri-tenuto opportuno, con lo scopo di fornire una panoramica sulle informazioni utili per la richiesta dei fondi, conoscere i soggetti coinvolti, le misure regionali a disposizione e le loro peculiarità organizzare l’incontro, organizzare un incontro sugli “INCENTIVI REGIONALI, GARANZIE E CREDI-TO ALLE IMPRESE”, che si svolgerà giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 15:30 nel Centro Congres-si Fiera del Levante di Bari. Intervengono; Alessandro Ambrosi Presidente Confcommercio Bari BAT, Elbano de Nuccio Presi-dente Ordine Dottori Commercialisti & Esperti Contabili Di Bari, Antonio De Vito Direttore Gene-rale Puglia Sviluppo, Pierpaolo Ruffo Direttore Generale FinPromoTer, Alessandro Delli Noci As-sessore Sviluppo Economico Regione Puglia L’iniziativa l’occasione per aiutare ed affiancare le imprese in questa difficile ripresa economica i cui attori principali sono, come ben sappiamo, gli imprenditori con le loro imprese. Per parteci-pare all’evento, è obbligatoria l’iscrizione gratuita al link https://forms.gle/PYBhF3QD6292dNne7.