Giovedì 6 luglio a Bari esperti a confronto: "Innovare per competere - risorse per le pmi pugliesi"

Studi recenti dimostrano che le imprese capaci di generare percorsi innovativi che coinvolgono profondamente e sistematicamente i loro prodotti, processi e servizi, in qualunque settore merceologico esse operino, aumentano le probabilità di crescita e consolidamento dei loro mercati. Al contrario, le aziende che non generano innovazione sono destinate ad impoverirsi, perché comunque immerse in un sistema sempre più intensamente globalizzato dall’economia che si muove con ritmi accelerati. Innovare non è un’opportunità tra le altre, ma una condizione di sopravvivenza. Quello che stiamo vivendo è un cambiamento epocale in cui le imprese devono imparare a convivere in contesti turbolenti e imprevedibili, non privi però di opportunità. La capacità di un’azienda di generare innovazione è funzione diretta della cultura aziendale che deve essere rivolta a favorire e premiare i percorsi innovativi. È necessario quindi far crescere la cultura aziendale dell’innovazione in tutti i settori vitali dell’azienda, dai prodotti, ai servizi commerciali e di assistenza, dai processi produttivi ai sistemi organizzativi e gestionali, finanziari e dell’accesso al credito. Di Transizione Digitale ed opportunità per le imprese, Finanziamenti promossi dalla Regione Puglia, Innovazione industriale, Smart Energy, Finanza agevolata e soluzioni innovative per l'accesso al credito e Opportunità del PNRR si parlerà nel corso di un seminario a Bari “Innovare per Competere – Risorse per le PMI Pugliesi”, giovedì 6 Luglio 2023 alle ore 09:30 c/o Hotel Barion SS 16 Km 816 Direzione Brindisi (Bari), organizzato da FENIMPRESE Bari, UPSYSTEMS e Studio DE SARIO & PARTNERS. Il programma prevede: ore 09:30 Registrazione Partecipanti ore 10:00 Saluti del Presidente FENIMPRESE Bari Dott. PAOLO SCICUTELLA Interventi: ore 10:30 Dott. COSIMO TOSTO Senior Advisor Yourdigital ®, CEO Upsystems S.p.A. Transizione digitale un’opportunità per le PMI ore 10:50 Avv. GIANNA ELISA BERLINGERIO Direttora Dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia “Novità dei finanziamenti nuovi Regione Puglia INNOAID e programmazione” ore 11:15 Ing. PAOLO BEVILACQUA Industriale “Innovazione industriale ed Area Industriale di Bari” ore 11:30 Coffee break ore 11:50 Ing. EMANUELE LOVECE NOVAENERGY “Comunità Energetiche” ore 12:10 Dott. MICHELE DESARIO “Banche Fintech e Fondi per Finanziare PMI” (Finanza agevolata ordinaria e straordinaria) ore 12:30 Dott. MASSIMO FAVIA Presidente RETE IRIDIUM PNRR, CEO CSAD S.r.l. “PNRR opportunità nella pianificazione e progettazione previsionale” ore 13:10 Fine dei lavori Lo studio “Digital Banking Maturity 2022” di Deloitte rileva che entro il 2027 il 70% dei ricavi delle banche sarà generato dai clienti digitali. Inoltre, sono sempre più i clienti che si aspettano un’esperienza integrata in tutti i canali degli istituti di credito, che permetta di usufruire dei servizi bancari in modo semplice, veloce e omnicanale. Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell’economia in molti paesi, rappresentando la maggioranza delle imprese e creando un grande numero di posti di lavoro. Tuttavia, le PMI spesso affrontano sfide nel reperire finanziamenti per espandersi o migliorare la loro attività. Fortunatamente, il FINTECH sta offrendo alle PMI nuove opportunità di accesso ai finanziamenti e di gestione delle loro finanze. L’obiettivo dell’iniziativa è illustrare metodi innovativi ed efficaci per avviare in azienda processi condivisi orientati all’innovazione; verificare interessi e problematiche specifiche di alcune aziende sulle quali poter lavorare in una seconda mirata fase di approfondimento e offrire un quadro di informazioni e strumenti per l'accesso a opportunità e misure concrete a beneficio delle PMI pugliesi.