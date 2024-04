Regione Puglia, la Giunta approva il rendiconto di bilancio 2023: "Giacenza di cassa da 1,3 miliardi di euro"

La Giunta regionale ha approvato oggi il rendiconto del bilancio 2023, la Regione Puglia mantiene un outlook stabile con le certificazioni di Moody’s e il rating BAA3.

"I tempi dei pagamenti sono in linea e molte volte anche inferiori a quelli previsti dalle leggi - si legge in una nota della Regione - Esiste un’elevata giacenza di cassa che consente di non far ricorso massivo all’indebitamento, questioni fondamentali per assicurare il perseguimento delle politiche regionali e lo sviluppo del territorio".

La Regione registra un'elevata giacenza di cassa, pari a circa 1,313 miliardi di euro per il 2023. L'elevata disponibilità di cassa ha consentito nell'esercizio 2023 di confermare il finanziamento di nuovi investimenti, senza dover ricorrere all'effettiva contrazione di mutui e prestiti.

Politiche di spesa

Nell'esercizio 2023 sono state impegnate spese per quasi 16 miliardi di euro. Il settore in cui è stata prevalentemente indirizzata la spesa regionale è la Tutela della Salute, per un importo complessivo di oltre 10 miliardi, a cui segue per rilevanza la quota destinata ai Trasporti e diritto alla mobilità, per oltre 1,2 miliardi di euro. Decisamente non trascurabile è la spesa relativa alle politiche di Sviluppo economico e competitività, per un importo pari a quasi 400 milioni di euro.

Anche nel 2023, la Regione ha raggiunto i target di spesa per i programmi comunitari e ha anche l'attuazione, per quanto di competenza, dei progetti di investimento del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Servizio Sanitario regionale

"Per il bilancio del Servizio sanitario regionale 2023, caratterizzato ancora da spese straordinarie sostenute per fronteggiare i rincari dei costi energetici e i maggiori costi inflattivi - spiega la Regione Puglia - con il rendiconto è stato possibile dare copertura al disavanzo economico finanziario per l'esercizio 2023 (pari a circa 39 milioni di euro) tramite lo svincolo di quote del risultato di amministrazione confluite nell'avanzo vincolato ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste".

Anche per l'anno 2023, la Regione Puglia ha rispettato la normativa in materia di tempestività dei pagamenti: l'indicatore annuale è pari a -13,7 giorni (ovvero il pagamento avviene con oltre 13,7 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa, pari a 30 giorni o 60 per gli enti del Servizio sanitario o nei casi in cui lo consenta la particolare natura del contratto).

Lo scorso 28 novembre la società di rating Moody’s ha pubblicato l’aggiornamento della Credit Opinion relativa alla Regione Puglia, confermando il rating pari a Baa3 e modificando le prospettive da negative a stabili del profilo creditizio della Regione Puglia.

In base al giudizio dell’agenzia, il profilo creditizio della Regione Puglia riflette la solida performance finanziaria, supportata da una governance e da pratiche manageriali forti, da un quadro istituzionale maturo e stabile che richiede il consolidamento finanziario.

Nessuna nuova tassa

Per l'esercizio 2023, la Regione Puglia non ha aumentato la pressione fiscale, confermando le aliquote della addizionale regionale Irpef e dell’Irap e l’ulteriore detrazione all’addizionale regionale all’Irpef in favore delle famiglie numerose o con figli diversamente abili.