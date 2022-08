Olio di girasole dall'Ucraina, in arrivo carico di 6mila tonnellate nel porto di Monopoli

E' atteso per martedì prossimo, 16 agosto, l'arrivo nel porto di Monopoli della 'NV Mustafa Necati', partita dal porto di Chornomorsk, in Ucraina, con un carico di seimila tonnellate di olio di semi di girasole. Si tratta, come spiega l'Ansa, della seconda nave che dall'Ucraina approderà in Italia trasportando merci nel settore agro-alimentare.

Il carico, in ritardo di oltre cinque mesi a causa della guerra, è destinato al gruppo Marseglia, che ha sede nella cittadina barese e che opera anche nella lavorazione e commercializzazione di oli per uso alimentare. "L'attesa è contenuta - ha spiegato all'ANSA il presidente Leonardo Marseglia, presidente del 'Marseglia group' - perché comunque in queste settimane abbiamo sopperito all'assenza delle navi provenienti dall'Ucraina attraverso altre vie, con camion e treni provenienti da altri Paesi". A fronte delle difficoltà causate della guerra, il gruppo si è riorganizzato, e la "merce non è mai mancata", spiega ancora all'Ansa Marseglia. "Ormai - conclude Leonardo Marseglia - nel nostro settore il valore del mercato sta raggiungendo i livelli ante-guerra".