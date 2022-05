Restaurant & Bar hospitality workshops di My English School: formazione gratuita per lavoratori dell’industria del food&beverage

Un mese per le proprie competenze professionali e partecipanti alla ripresa del territorio: prende il ristorante & Bar hospitality workshop e un calendario di appuntamenti formativi gratuiti e lavoratori ai dell'industria del food&beverage. L'iniziativa di My English School, patrocinata dall'assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Bari, avrà luogo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di giugno e prevede lo svolgimento di 12 workshop in inglese sui temi del mondo Horeca, al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Restaurant & Bar hospitality workshop è un'opportunità da cogliere sia per chi l'inglese lo conosce già che per chi ha bisogno di approfondire: promotore dell'iniziativa è infatti My English School Bari, la scuola di inglese di via Imbriani 66 che in questa occasione accoglierà i partecipanti ai workshop in lingua. Oggetto della formazione saranno tematiche già familiari per gli addetti ai lavori del mondo Horeca, che acquisiranno in questo modo delle nuove competenze in inglese, utili e concretamente spendibili.

Appuntamento presso la sede MyES Bari dunque ogni lunedì, mercoledì e venerdì di giugno, giornate nelle quali si approfondiranno i moduli dal titolo Ristorante: al piano, Vino: produzione, Ristorante: in cucina, Ristorante: food & beverage

I laboratori di Restaurant & Bar hospitality workshop avranno la durata di un'ora e mezza e si rivolgeranno a una platea complessiva di 75 partecipanti, con un terzo dei posti riservati agli aderenti al progetto Porta Futuro. Il rilascio dell'attestato finale avverrà a seguito della frequenza di almeno 4 attività.

Le adesioni ai Restaurant & Bar hospitality workshop sono aperti: tuttavia, dal momento che il numero massimo di partecipanti per ogni appuntamento è di 25 persone stanno andando in esaurimento, è consigliato verificare la disponibilità per il workshop e la data di proprio interesse. Gli incontri del lunedì sono prenotabili tramite il portale di Porta Futuro , mentre per quelli del mercoledì e del venerdì è necessario contattare la sede My English School Bari di via Imbriani 66 al numero 080 972 7201.