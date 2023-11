"No alla chiusura dell'Hotel Campus" a Bari: sette lavoratori a rischio licenziamento

L'hotel Campus a Bari destinato alla chiusura? A lanciare l'allarme la Fisascat Cisl Bari, che in una nota a firma del segretario Michelangelo Ferrigni annuncia lo stato di agitazione del personale della struttura, ubicata in via Celso Ulpiani, all'interno del quadrilatero universitario, chiamando in causa l'Università di Bari, proprietaria dell'immobile, a detta del sindacato "rimasta insensibile alle richieste di confronto sindacale", finalizzate a "ricevere dettagliate informazioni circa l’imminente sgombero dell’immobile e tracciare le linee guida per salvaguardare il futuro occupazionale degli attuali sette lavoratori ivi impiegati con varie mansioni (addetti alla reception, addetti al bar, addetti alle pulizie camere, guardiania notturna)".

In merito al futuro della struttura, il sindacato parla infatti di "inspiegabile decisione dell’Università degli Studi di Bari di dismissione dell’immobile da ogni sua funzion", "di decretare l'uscita definitiva dell'attuale gestore, “senza un se e senza un ma”, per finita locazione al 31 dicembre 2023, escludendo a priori una proroga della locazione o una nuova definizione contrattuale, seguendo pedissequamente - afferma la Fisasacat Cisl - l'orientamento emerso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2023, durante la quale la decisione di dismissione dell'immobile veniva valutata la via più semplice per una copertura dei costi non garantita dal canone di locazione, come se tali importi non possano essere rivisti a prezzi di mercato o piuttosto trascurando l'aspetto di un mercato immobiliare asfittico che lascerebbe forse appassire nel tempo le speranze di una vendita tempestiva con ulteriori aggravi di costi per abbandono e degrado della struttura senza ovviamente preoccuparsi del destino di chi ci ha lavorato da oltre un decennio, ha lasciato a tutti l’amaro in bocca". "Tale decisione, ovviamente - prosegue il sindacato - non solo determinerà il licenziamento tout court di 7 lavoratrici e lavoratori ma giocoforza, non avendo previsto la prosecuzione contrattuale con altro gestore, o forse (SIC!) la chiusura definitiva dell'Hotel Campus".

Il sindacato ricorda inoltre il disagio che tale situazione, oltre che ai lavoratori, arreccherebbe a tutta la popolazione universitaria per la quale la struttura rappresentava "ormai da anni un punto di riferimento di sicuro risparmio per i servizi offerti". "La struttura, molto competitiva sul mercato - ribadisce ancora Ferrigni - è aperta anche al pubblico e in questi anni non poche famiglie di studenti o ricercatori fuori sede o professori universitari o soprattutto gli studenti quotidianamente, hanno potuto avvalersi di tale strumento compartecipativo appieno del diritto allo studio, che in un Paese civile, passa anche attraverso una politica di sostegno alle spese accessorie all'esercizio del diritto allo studio".

Di qui la rinnovata richiesta di un incontro urgente con il Rettore "al fine di ricevere le dovute informazioni circa lo sgombero dell’immobile nonchè le sorti dei 7 lavoratori al fine di evitare qualsiasi ipotesi di dismissione di tale struttura ricettiva", e la proclamazione di un sit-in di protesta che si terrà nella mattinata del 28 novembre davanti all'ingresso dell'Ateneo in via Crisanzio.