Seconda giornata di lavori nell'hub pugliese del Forum Ambrosetti: a Bari dibattito sul Pnrr

Si è svolta ieri a Bari, presso il Circolo Unione, la seconda giornata dell’Hub pugliese del Forum The European House Ambrosetti. L’Hub regionale, organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia, rappresenta un'occasione di incontro e di dialogo per gli attori del tessuto produttivo, accademico e istituzionale della Puglia.

Durante la giornata, dedicata dal Forum all'Europa, è stata organizzata, in parallelo a Bari, una tavola rotonda sul tema del Pnrr e dei fondi strutturali: a due anni dal varo, l’Italia è nel pieno della sfida sull’implementazione del Piano che, con una dotazione di oltre 190 miliardi di Euro, rappresenta una straordinaria opportunità di modernizzazione e di impulso alla crescita del Paese. Si tratta, infatti, di uno dei più vasti piani di rinnovamento avviati nel nostro Paese dal dopoguerra.

Nella tavola rotonda presso il Circolo unione è stato analizzato il momento delicato sul piano internazionale e sociale, con il perdurare degli effetti avversi della crisi bellica ucraina e della spinta inflattiva. L’anno 2023 è un anno chiave per l’allocazione delle risorse europee con un vero e proprio ingorgo di attività: entro il 31 dicembre deve chiudersi la Programmazione 2014 - 2020, con erogazioni importanti ancora da effettuare. Nel dibattito è emersa la necessità di far partire concretamente la Programmazione 2021 - 2027, con il massimo impegno da parte delle amministrazioni pubbliche rispetto ad un quadro di regole che sono state comunque modificate.

"Ieri abbiamo ripreso il filo da dove ci eravamo lasciati, al termine dei lavori della prima edizione del hub regionale pugliese. Da allora sono cambiate le condizioni generali di base del Pnrr in relazione ai nuovi scenari che si sono delineati. È stato un dibattito interessante e costruttivo, su un argomento così delicato e cruciale per le nostre imprese e per l’intero Paese - dichiara il Presidente Bppb, Leonardo Patroni Griffi - Un confronto sull'importanza di utilizzare con efficienza ed efficacia le risorse messe a disposizione, e di conseguenza la necessità dell'attuazione di una riforma delIa pubblica amministrazione e della giustizia".

Nel pomeriggio è stato invece affrontato il tema dei giovani e del mondo del lavoro per discutere sulle trasformazioni in corso, le difficoltà nella ricerca dei professionisti, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese, le leve che muovono i giovani nelle scelte professionali e di vita.

"A conclusione di questa seconda giornata di lavori all’Hub pugliese del Forum Ambrosetti, ospiti del Circolo Unione al Teatro Petruzzelli, ci siamo confrontati sugli obiettivi del Pnrr, molto importanti soprattutto per il nostro Mezzogiorno - ha commentato Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia - Auspichiamo che vengano confermati gli obiettivi e la destinazione territoriale, perché le nostre regioni necessitano di colmare il gap tecnologico, economico, sociale e di competenze rispetto al resto d’Italia e alle zone economiche più sviluppate dell’Europa. Non tutti i progetti si possono realizzare velocemente, per cui allungare i tempi, laddove necessario, consentirebbe a territori e imprese di investire meglio questi fondi. Sentiamo spesso parlare di spesa dei fondi, del Pnrr, noi speriamo che i fondi, oltre che spesi, siano soprattutto investiti per aumentare la produttività, il welfare sociale e di conseguenza il benessere delle nostre imprese e della società".

Oggi, la terza ed ultima giornata, è dedicata all’Italia, con la presenza di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.