Forum Ambrosetti, Bppb e Exprivia ospitano l'hub pugliese: le riunioni a Bari e Molfetta

Dal primo al 3 settembre Exprivia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata ospitano, per il terzo anno consecutivo, l’Hub pugliese del Forum The European House - Ambrosetti, giunto alla 49° edizione. I lavori del Forum si svolgeranno a Molfetta, presso la sede di Exprivia, e a Bari, nel Circolo Unione.

In concomitanza con l’evento nazionale 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive', che si tiene ogni anno nella Villa d'Este di Cernobbio sul lago di Como, sarà possibile seguire in diretta streaming - e su invito - i dibattiti in corso nell'evento pugliese.

L’Hub regionale si riconferma anche per il 2023 un’occasione di incontro e dialogo per gli attori del tessuto imprenditoriale, accademico e istituzionale della regione Puglia. Quest’anno, inoltre, chi si registra all’evento riceverà una password per seguire da remoto la diretta dei lavori del Forum, tenendosi aggiornato sui temi più attuali e rilevanti per la business community e il sistema Paese.

In particolare, per questa edizione dell’Hub pugliese, venerdì primo settembre a Molfetta sarà organizzata la tavola rotonda sull’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, mentre sabato 2 settembre a Bari il dibattito si concentrerà su Pnrr e Fondi Strutturali. Nella seconda giornata, inoltre, ci sarà un focus sull’Osservatorio Giovani, relativamente alle trasformazioni del mondo del lavoro, l’approccio dei giovani alle scelte professionali e la difficoltà di trovare professionisti, sia per la Pubblica Amministrazione che per le imprese.

"Ci carica di orgoglio organizzare eventi come questo - dichiara il Presidente della Bppb, Leonardo Patroni Griffi - Dopo il successo e la ricca partecipazione delle ultime edizioni, anche per il 2023 abbiamo voluto organizzare momenti di confronto e sessioni di dialogo per approfondire i temi trattati nel corso del Forum di Cernobbio. Un osservatorio privilegiato, con la possibilità di partecipare attivamente alla discussione di temi fondamentali per delineare le strategie di oggi e di domani discusse a Villa d’Este".

"Torna il prestigioso appuntamento con il Forum Ambrosetti, un’occasione che per il terzo anno consecutivo mette a disposizione del nostro territorio i dibattiti e le relazioni che si tengono a Cernobbio - afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia - Nel corso delle tre giornate del forum, la Puglia ha la possibilità di confrontarsi sulle sfide ed opportunità che a livello mondiale giocano istituzioni, imprese e cittadini. Fieri di essere attori protagonisti e di poter offrire una vetrina internazionale ai nostri stakeholder".